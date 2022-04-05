Про це повідомляє данська газета politiken.dk.
В офіцерів російської розвідки є два тижні, щоб залишити Данію. Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод після засідання Ради з питань зовнішньої політики заявив, що цей крок є історичним. Він зазначив, що їхня країна разом з іншими державами ЄС прагнуть безпеки.
Урядовець не розкрив деталей прийняття рішення. Проте воно пов’язане з серйозною безпековою ситуацією в Європі через агресивні дії Росії щодо України. Єппе Кофод назвав трагічні події в Бучі “ще одним прикладом жорстокості та військових злочинів”.
“Ми також хотіли б послати Росії чіткий сигнал про неприйнятність шпигунської діяльності на данській землі”, – додав Кофод.
Данський уряд поки не планує розривати дипломатичні відносини з Кремлем. Тому співробітники посольства в Копенгагені не підпадають під депортацію.
З міркувань безпеки Італія вирішила вислати 30 російських дипломатів, додало міжнародне видання Reuters. Відповідне рішення узгодили з іншими європейськими та атлантичними партнерами. Італія при ухваленні рішення керувалася власною національною безпекою в контексті “невиправданої агресії РФ проти України”.
- Нагадаємо, після звільнення Київської області від російських окупантів і заходу туди журналістів, світ шокувала картина, яка панувала в ще нещодавно квітучому місті. Зруйновані будинки, знищені автомобілі, розбиті дороги та техніка, але найстрашніше – сотні тіл місцевих жителів.
- До України повертають військових РФ, які чинили звірства в Бучі. Російське командування не буде проводити ротацію особового складу в цьому підрозділі та знову кидає його на передову.
- Відомо, що Європейський Союз створив з Україною спільну слідчу групу для збору доказів та розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людства та готовий посилити ці зусилля, направивши слідчі групи на місця, щоб підтримати українську прокуратуру. Євроюст і Європол готові допомогти.
- Також у звільненому селі Мотижин, що у Київській області, виявили братську могилу мирних жителів. Російські військові зв’язували деяким полоненим руки і розстрілювали.
- Окрім цього, у російських ЗМІ почали відкрито закликати до етнічних чисток на території України. Вони закликають до масових репресій та називають українців “антиросійською конструкцією”.