Про це повідомляє данська газета politiken.dk.

В офіцерів російської розвідки є два тижні, щоб залишити Данію. Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод після засідання Ради з питань зовнішньої політики заявив, що цей крок є історичним. Він зазначив, що їхня країна разом з іншими державами ЄС прагнуть безпеки.

Урядовець не розкрив деталей прийняття рішення. Проте воно пов’язане з серйозною безпековою ситуацією в Європі через агресивні дії Росії щодо України. Єппе Кофод назвав трагічні події в Бучі “ще одним прикладом жорстокості та військових злочинів”.

“Ми також хотіли б послати Росії чіткий сигнал про неприйнятність шпигунської діяльності на данській землі”, – додав Кофод.

Данський уряд поки не планує розривати дипломатичні відносини з Кремлем. Тому співробітники посольства в Копенгагені не підпадають під депортацію.

З міркувань безпеки Італія вирішила вислати 30 російських дипломатів, додало міжнародне видання Reuters. Відповідне рішення узгодили з іншими європейськими та атлантичними партнерами. Італія при ухваленні рішення керувалася власною національною безпекою в контексті “невиправданої агресії РФ проти України”.