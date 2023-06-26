Данія розпочала навчання українських пілотів на F-16

26 червня в уряді Данії повідомили про початок тренування українських пілотів на винищувачах F-16. Передбачається, що термін навчання триватиме шість-вісім місяців.

Джерело: AP

Виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен наголосив, що Данія вже зробила крок, аби “розпочати навчання та підвищення кваліфікації українських пілотів”.

Країна також розгляне, чи варто робити конкретну пожертву Україні данських винищувачів F-16 і скільки їх має бути. За словами Поульсена, українські пілоти мають пройти курс навчання у шість-вісім місяців. І лише після цього Данія може почати процес передачі Україні винищувачів.

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За час тренування Данія детально розгляне питання стосовно можливих постачань винищувачів Україні.

“Це не означає, що ми не можемо заздалегідь ухвалити рішення. Проте F-16 будуть у Данії до 2024 року”, – пояснив Поульсен.

Раніше уряд Данії заявив, що готовий спорядити Україні винищувачі F-16, однак за умови дозволу від влади США, де виготовляють ці літаки.

Нещодавно глава Міністерства оборони Олексій Резніков повідомив, що 15 червня під час засідання очільників оборонних відомств держав-союзниць України у форматі “Рамштайн” сторони обговорили деталі “літакової коаліції”.

22 травня офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів літаків F-16 є пріоритетом для Сполучених Штатів. Їх спорядження мають намір розпочати вже найближчими місяцями.