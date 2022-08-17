Про це повідомляє данський телеканал tv2.dk.

Він переконаний, що російських туристів не можна пускати на відпочинок в Європу.

Якщо в ЄС не запровадять запропоновані обмеження, уряд Данії готовий розглянути питання самостійно.

“Якщо це не вдасться зробити спільним рішенням, з данського боку ми розглянемо можливість введення обмежень, які ще більше скоротять кількість російських туристичних віз”, — наголосив Кофод.

Президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу закрити свої кордони для всіх росіян через російське вторгнення в країну, аби громадяни країни-агресори, котрі у своїй більшості, підтримують війну, також відчули наслідки санкцій.

Раніше Латвії Егілс Левітс висловився за необхідність анулювати вже видані візи та посвідки на проживання росіянам, які підтримують війну РФ проти України.