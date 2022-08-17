Про це повідомляє данський телеканал tv2.dk.
Він переконаний, що російських туристів не можна пускати на відпочинок в Європу.
Якщо в ЄС не запровадять запропоновані обмеження, уряд Данії готовий розглянути питання самостійно.
“Якщо це не вдасться зробити спільним рішенням, з данського боку ми розглянемо можливість введення обмежень, які ще більше скоротять кількість російських туристичних віз”, — наголосив Кофод.
Президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу закрити свої кордони для всіх росіян через російське вторгнення в країну, аби громадяни країни-агресори, котрі у своїй більшості, підтримують війну, також відчули наслідки санкцій.
Раніше Латвії Егілс Левітс висловився за необхідність анулювати вже видані візи та посвідки на проживання росіянам, які підтримують війну РФ проти України.
- З 1 вересня Фінляндія дозволить громадянам РФ подавати лише 500 запитів на день для отримання візи.
- Після того, як Естонія заборонила в’їзд громадянам РФ до своєї країни, у литовському МЗС підтримали таке рішення та наголосили, що обмеження будуть ефективнішими, якщо їх запровадять на рівні Європейського Союзу.
- У Польщі працюють над механізмом, щоб відмовляти громадянам РФ у видачі віз. Рішення стосовно цього питання можливо оприлюднять найближчими тижнями.