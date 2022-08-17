Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод сподівається, що є повна підтримка серед держав-членів ЄС рішення щодо запровадження обмежень на видачу громадянам РФ туристичних віз.

Про це повідомляє данський телеканал tv2.dk.

Він переконаний, що російських туристів не можна пускати на відпочинок в Європу.

Якщо в ЄС не запровадять запропоновані обмеження, уряд Данії готовий розглянути питання самостійно.