Данія скасовує змагання з фехтування через допуск росіян

Федерація фехтування Данії (DFF) скасувала міжнародний захід у Копенгагені. Причина в тому, що у Данії не хочуть бачити на своїй території російських та білоруських спортсменів.

Про це інформує NTB.

Міжнародна федерація фехтування (FIE) знову допустила росіян і білорусів до участі.

Оскільки у Данії не бажають бачити в країні представників країни-агресорки, місцева федерація вирішила відмовитися від змагань.

Голова DFF Ян Сільвест Єнсен заявив, що рішення про скасування прийняли ввечері 29 березня.

Ми дійшли висновку, що, на жаль, не можемо реалізувати змагання. Ми не можемо цього зробити за таких правил, як зараз, коли росіянам і білорусам дозволено брати участь”, – зазначив Єнсен.

Зауважимо, 16 березня виконавчий комітет Федерації фехтування Німеччини повідомив Всесвітню федерацію фехтування FIE про те, що не буде проводити Кубок світу з рапіри серед жінок, запланований на перші вихідні травня в Таубербішофсхаймі.

10 березня FIE дозволила спортсменам із Росії та Білорусі брати участь у турнірах під своєю егідою, повідомляла пресслужба Верховної Ради України. Згодом проти допуску росіян та білорусів до міжнародних турнірів виступили федерація фехтування Литви та Союз фехтування скандинавських країн. Вони не підтримали рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE).

Також понад 300 фехтувальників написали лист до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і Міжнародної федерації фехтування (FIE) з проханням переглянути рішення про повернення до змагань російських та білоруських спортсменів.