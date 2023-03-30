російсько-українська війна
20:23 «Черепашки-ніндзя: останній Ронін»: триває розробка над відеогрою по мотивам коміксу
20:17 Данія скасовує змагання з фехтування через допуск росіян
20:00 В Україні створять координаційний центр з психічного здоров’я
19:38 Тенісистка Марта Костюк розкритикувала рішення МОК допустити росіян до змагань
19:30 У Молдові продовжили дію надзвичайного стану ще на два місяці
19:08 Обговорили перспективи розвитку співпраці: Зеленський провів зустріч із делегацією німецького концерну Rheinmetall
Партнерський матеріал
19:07 Класичні та оригінальні обручки: обираємо красиву та зручну прикрасу на довгі роки
19:02 Кабмін спростив процедуру ввезення групи товарів, необхідних для військових
18:58 У Meta обговорюють заборону політичної реклами в Європі — FT
18:43 Сенат Польщі одностайно засудив викрадення українських дітей Росією
18:32 Українські танкісти завершили навчання на Challenger 2 у Великій Британії
18:09 Надав літаки для перекидання військових РФ в Україну: СБУ повідомила про підозру очільнику Росавіації
18:04 Громадянина РФ, чия донька намалювала антивоєнний малюнок, засудили до двох років позбавлення волі
17:53 У Бахмуті українські прикордонники знищили дві групи «вагнерівців»
17:49 Мінкульт подав заяву в поліцію через дії представників УПЦ МП у Лаврі
17:32 У Києві та області зняли мережеві обмеження подачі електроенергії – «Укренерго»
17:22 Резніков зустрівся зі своїм колегою з Хорватії: обговорили питання посилення ППО
17:18 В Україні збільшать граничний вік для прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу
17:06 У Росії відправили журналіста WSJ у СІЗО на два місяці
16:56 «Енергоатом» готується до запуску повітряної лінії електропередачі, яка з’єднає українську та європейську енергосистеми
16:51 У Росії не допустили до суду адвоката затриманого журналіста The Wall Street Journal
16:24 На Закарпатті мати й вітчим ґвалтували 12-річну доньку й знімали це на телефон
16:24 Міністр енергетики закликав світових енергогігантів скерувати частину надприбутків на відновлення України — Politico
16:03 Чому Фінляндія — найщасливіша країна у світі
16:01 Як в Україні ставляться до вимушених переселенців та громадян в окупації: результати опитування КМІС
15:43 У Німеччині відкрили перше закордонне представництво Українського інституту
15:36 Росія намагається встановити проросійську владу в Молдові, щоб використати країну у війні проти України — Санду
15:27 Голова МЗС Чехії закликав посилити допомогу Україні
15:25 У ВР працюють над законопроєктом про створення реєстру «ухилянтів»
15:03 Гендиректор МАГАТЕ заявив, що поблизу ЗАЕС збільшилась кількість російських військових
14:52 В авто намагалися вивезти ікону з Києво-Печерської лаври
14:42 У Міноборони Китаю заявили, що готові співпрацювати з армією РФ для посилення стратегічної комунікації

Данія скасовує змагання з фехтування через допуск росіян

Федерація фехтування Данії (DFF) скасувала міжнародний захід у Копенгагені. Причина в тому, що у Данії не хочуть бачити на своїй території російських та білоруських спортсменів.

Четвер, 30 березня 2023, 20:17
Підтримати

Про це інформує NTB.

Міжнародна федерація фехтування (FIE) знову допустила росіян і білорусів до участі.

Оскільки у Данії не бажають бачити в країні представників країни-агресорки, місцева федерація вирішила відмовитися від змагань.

Голова DFF Ян Сільвест Єнсен заявив, що рішення про скасування прийняли ввечері 29 березня.

Ми дійшли висновку, що, на жаль, не можемо реалізувати змагання. Ми не можемо цього зробити за таких правил, як зараз, коли росіянам і білорусам дозволено брати участь”, – зазначив Єнсен.

Зауважимо, 16 березня виконавчий комітет Федерації фехтування Німеччини повідомив Всесвітню федерацію фехтування FIE про те, що не буде проводити Кубок світу з рапіри серед жінок, запланований на перші вихідні травня в Таубербішофсхаймі.

10 березня FIE дозволила спортсменам із Росії та Білорусі брати участь у турнірах під своєю егідою, повідомляла пресслужба Верховної Ради України. Згодом проти допуску росіян та білорусів до міжнародних турнірів виступили федерація фехтування Литви та Союз фехтування скандинавських країн. Вони не підтримали рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE).

Також понад 300 фехтувальників написали лист до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і Міжнародної федерації фехтування (FIE) з проханням переглянути рішення про повернення до змагань російських та білоруських спортсменів.

Теги: Данія, з фехтування, ізоляція російських спортсменів, ізоляція росіян, ізоляція рф, скасування через допуск росіян, турнир

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook