З 25 жовтня уряд Данії скасував дію національної кольорової моделі, що групувала країни за рівнем захворюваності на коронавірус. Відтак, змінилися правила в’їзду до країни.

Про це повідомило посольство України в Данії.

Зазначається, що з 25 жовтня громадяни України можуть в’їжджати до Данії без вимоги робити тест на коронавірус перед поїздкою, їм також не потрібно самоізолюватися після прибуття.

Для в’їзду органам українці повинні пред’явити прикордонному контролю Данії COVID-сертифікат ЄС або його еквівалент. Наголошується, що сертифікат, виданий українським порталом державних послуг “Дія”, також приймається, оскільки Україна приєдналася до системи цифрових COVID-сертифікатів ЄС.

Сертифікат повинен засвідчити щеплення проти коронавірусу однією чи двома дозами вакцини, негативний тест на COVID-19 або одужання.

У разі відсутності такого сертифікату українцям запропонують потрібно зробити тест протягом 24 годин після прибуття в одному з центрів тестування. Вимога щодо тестування на COVID-19 перед приїздом до Данії скасована.

Зазначається, що громадянин України, який раніше хворів на COVID-19, але не має сертифіката, повинен пред’явити медичну довідку, що засвідчує позитивний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого не менше ніж за 14 днів, але не більше ніж за рік до в’їзду в Данію.

У такому разі робити тест після прибуття в Данію непотрібно.

Якщо громадянин України в’їжджає в Данію з країн, які ця країна вважає країнами з “дуже високим ризиком інфікування” (наразі це більшість країн Африки, Азії та Латинської Америки), потрібно підтвердити повну вакцинацію або одужання від COVID-19.

У посольстві наголошують, що в іншому випадку треба зробити тест відразу після прибуття до Данії (в аеропорту) та самоізолюватися на 10 днів.

Водночас уряд Данії залишив за собою право швидко відновити усі обмеження в разі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з появою за кордоном нових варіантів коронавірусу, які можуть становити ризик для країни.

На початку вересня Данія скасовувала всі карантинні обмеження, раніше запровадженні через коронавірус COVID-19, що зробить її першою країною ЄС, яка повністю повернеться до передпандемічного повсякденного життя.