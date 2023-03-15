Про це повідомило Reuters.
Уряд Данії зазначив, що має намір створити фонд у розмірі 7 млрд данських крон ($1,01 млрд).
За словами очільника МЗС Данії Ларса Локке Расмуссен, структура фонду “багато в чому відображає побажання України, які тепер, крім військової та гуманітарної допомоги, стосуються також повоєнної реконструкції”.
Парламент країни схвалив створення та структуру фонду.
На військову допомогу спрямують 5,4 млрд крон. Ще 1,2 млрд крон передбачили як допомогу цивільному населенню та 0,4 млрд крон на фінансування участі данських компаній у відновленні України.
- Виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен повідомив, що перші танки Leopard 1 планується спорядити в Україну протягом весни 2023 року.