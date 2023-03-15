Уряд Данії та широка більшість партій вирішили створити фонд для військової, цивільної та ділової допомоги Україні у розмірі понад 1 мільярд доларів. Кошти фонду призначені на допомогу у 2023 році.

Про це повідомило Reuters.

Уряд Данії зазначив, що має намір створити фонд у розмірі 7 млрд данських крон ($1,01 млрд).

За словами очільника МЗС Данії Ларса Локке Расмуссен, структура фонду “багато в чому відображає побажання України, які тепер, крім військової та гуманітарної допомоги, стосуються також повоєнної реконструкції”.

Парламент країни схвалив створення та структуру фонду.

На військову допомогу спрямують 5,4 млрд крон. Ще 1,2 млрд крон передбачили як допомогу цивільному населенню та 0,4 млрд крон на фінансування участі данських компаній у відновленні України.