Джерело: DR.dk.
Глава уряду пояснила, що нині війна в Україні зараз перебуває у дуже критичному моменті, ситуація на полі бою дуже серйозна, тому Україна потребує всілякої підтримки, яку вона може отримати.
У березні Данія з населенням менш як шість мільйонів заснувала фонд на 1 мільярд данських крон ($133 млн) для військової, цивільної та бізнес-допомоги Україні у 2023 році.
Фредеріксен, яку вважають ймовірною претенденткою на посаду наступного глави НАТО, зазначила, що уряд планує збільшити кошти як цього, так і наступного року.
Саме зараз українцям потрібна наша зброя і наша підтримка, тому це терміново. Але нічого не вказує на те, що наступний рік буде роком миру, тому ми вже виділяємо понад десять мільярдів данських крон у 2024 році”, – заявила прем’єрка.
Своєю чергою, глава Української держави Володимир Зеленський наголосив, що цей значний внесок сприятиме подальшому зміцненню боєздатності Збройних Сил України у короткостроковій та середньостроковій перспективі.
Також зауважимо, що в.о. міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен зазначив, що вже у липні може розпочатись навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
Норвегія та Данія спільно передадуть Україні 8000 артилерійських снарядів для ефективного захисту від російської збройної агресії. Своєю чергою, Володимир Зеленський наголосив, що своєчасна допомога партнерів – запорука наближення спільної перемоги.
2 травня міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен заявив, що країна постачить Україні військову техніку та фінансову підтримку на 250 мільйонів доларів.
- 25 травня міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас взяв участь у дистанційній зустрічі у форматі Рамштайн, де презентував новий пакет військової допомоги Україні. Військова підтримка України Литвою незабаром досягне 465 млн євро.
- Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум із американською компанією, розробником програмного забезпечення аналізу даних для організацій Palantir Technologies.
- Союзники України в США вважають, що харизматичний експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон все ще є ідеальним посланцем для посилення підтримки війни в нестабільних республіканських центрах.
- 19 травня Велика Британія запровадила додаткові санкції проти Росії. До списку увійшли 86 фізичних та юридичних осіб з РФ, зокрема, 5 фінансових установ та засновник “Російської мідної компанії” Ігор Алтушкін.