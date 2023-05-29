Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що планує збільшити витрати на військову допомогу Україні на 2,59 мільярда доларів у цьому та наступному роках.

Джерело: DR.dk.

Глава уряду пояснила, що нині війна в Україні зараз перебуває у дуже критичному моменті, ситуація на полі бою дуже серйозна, тому Україна потребує всілякої підтримки, яку вона може отримати.

У березні Данія з населенням менш як шість мільйонів заснувала фонд на 1 мільярд данських крон ($133 млн) для військової, цивільної та бізнес-допомоги Україні у 2023 році.

Фредеріксен, яку вважають ймовірною претенденткою на посаду наступного глави НАТО, зазначила, що уряд планує збільшити кошти як цього, так і наступного року.

Саме зараз українцям потрібна наша зброя і наша підтримка, тому це терміново. Але нічого не вказує на те, що наступний рік буде роком миру, тому ми вже виділяємо понад десять мільярдів данських крон у 2024 році”, – заявила прем’єрка.

Своєю чергою, глава Української держави Володимир Зеленський наголосив, що цей значний внесок сприятиме подальшому зміцненню боєздатності Збройних Сил України у короткостроковій та середньостроковій перспективі.

Також зауважимо, що в.о. міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен зазначив, що вже у липні може розпочатись навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Норвегія та Данія спільно передадуть Україні 8000 артилерійських снарядів для ефективного захисту від російської збройної агресії. Своєю чергою, Володимир Зеленський наголосив, що своєчасна допомога партнерів – запорука наближення спільної перемоги.

2 травня міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен заявив, що країна постачить Україні військову техніку та фінансову підтримку на 250 мільйонів доларів.