Глава МЗС Данії Йеппе Кофод відвідав зону ООС і зауважив, що керівництво Данії незабаром виділить Україні додаткові 22 млн євро на посилення сектору безпеки.

Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Сьогодні, 17 січня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, подякував главі МЗС Данії Йеппе Кофоді за своєчасний візит на Донбас, який свідчить про солідарність Данії з Україною на тлі загроз з боку Росії.

Міністр закордонних справ заявив: “Високо ціную рішення виділити додаткові 22 млн євро на посилення сектору безпеки України. Це прояв справжньої дружби.”

“У цей час Україні загрожує масштабне та абсолютно неприйнятне нарощування військової присутності Росії поблизу українського кордону. Я щойно побував на лінії розмежування і на власні очі бачив, наскільки серйозно цей конфлікт вплинув на український народ. Уряд Данії не стоятиме осторонь”, — сказав міністр закордонних справ королівства Йеппе Кофод.

Підкреслюється, що Кофода і ще два члени данської делегації відвідали лінію розмежування на Донбасі.