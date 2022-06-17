Російський воєнний корабель порушив територіальні води Данії, у зв’язку з чим посла РФ було викликано до МЗС.

Про це повідомило британське видання Reuters.

За словами очільника МЗС Данії Єппе Кофода, у п’ятницю, 17 червня, російський військовий корабель двічі порушив територіальні води країни. Це сталося на півночі від острова Борнхольм у Балтійському морі.

Судно зайшло до територіальних вод Данії о 00:30 за Гринвічем, а потім знову через декілька годин. Військовий корабель вийшов з вод королівства після того, як Військово-морські сили встановили з ним зв’язок, повідомляють Збройні сили держави.

Кофод наголосив, що це була глибоко безвідповідальна, груба й абсолютно неприйнятна російська провокація.

Et russisk militærfartøj har i nat to gange krænket dansk territorialfarvand En dybt uansvarlig, grov og fuldstændig uacceptabel russisk provokation midt under #fmdk Bøllemetoder virker ikke mod Danmark Russiske ambassadør hasteindkaldt i Udenrigsministeriet#dkpol #WeAreNATO — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) June 17, 2022

Також російського посла у королівстві викликали до МЗС для надання пояснень.

Відомо, що в той час, як російське військове судно порушило територіальні води Данії, на острові Бронхольм проводився фестиваль демократії Folkemødet. Коли російський окрабель наблизився до острова, на ньому перебувало багато членів парламенту королівства.

Міністр оборони Данії Мортен Бодсков наголосив, що безпосередньої загрози фестивалю чи острову не було, додавши, що Балтійське море стає зоною високої напруги, і це не перший випадок, коли РФ порушує данські територіальні води.

Водночас Єппе Кофод зауважив, що Росії не вдасться в такий спосіб залякати Данію.