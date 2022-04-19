Данія планує нарощувати видобуток природного газу в Північному морі, аби зменшити свою залежність від російських енергоносіїв.

Про це сповістила прем’єр-міністерка країни Метте Фредеріксен.

Фредеріксен уточнила, що такі заходи будуть тимчасовими, оскільки наразі перед країною стоїть завдання зменшити свою залежність від РФ. Утім, це не вплине на енергетичний курс держави.

“Ми переконані, що краще видобувати газ у Північному морі, ніж купувати його у Володимира Путіна”, – заявила Метте Фредеріксен.

Надалі, як додала прем’єр-міністерка, Данія працюватиме згідно з планом щодо припинення видобутку нафти та газу в Північному морі до 2050 року.