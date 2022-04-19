Про це сповістила прем’єр-міністерка країни Метте Фредеріксен.
Фредеріксен уточнила, що такі заходи будуть тимчасовими, оскільки наразі перед країною стоїть завдання зменшити свою залежність від РФ. Утім, це не вплине на енергетичний курс держави.
“Ми переконані, що краще видобувати газ у Північному морі, ніж купувати його у Володимира Путіна”, – заявила Метте Фредеріксен.
Надалі, як додала прем’єр-міністерка, Данія працюватиме згідно з планом щодо припинення видобутку нафти та газу в Північному морі до 2050 року.
- Нагадаємо, попри російську агресію проти України, уряд Угорщини вирішив не змінювати свою політику щодо імпорту енергоресурсів із РФ і тому не підтримуватиме відповідні санкції від ЄС.
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У Німеччині проти негайної заборони імпорту російського природного газу до ЄС виступили працедавці та профспілки. Вони заявили, що газове ембарго призведе до зупинки фабрик і втрати робочих місць.