Служба безпеки та розвідки Данії (PET) звинуватила Росію, Китай та Іран у спробах шпигувати за Данією, зокрема в Арктичному регіоні.

Про це повідомляє міжнародна агенція Reuters.

У доповіді керівника контррозвідки Андерса Хенріксена йдеться, що загроза шпигунства проти Данії, Гренландії та Фарерських островів зросла за останні роки.

Це пов’язують із глобальними подіями щодо політики безпеки та політики великих держав, географічним становищем Данії, а також її членством у ЄС, НАТО та в Арктичній раді.

За даними данської розвідки, ряд розвідслужб, у тому числі Росії, Китаю та Ірану, намагаються зібрати інформацію про внутрішню та зовнішню політику, питання оборони та безпеки, економіку та енергетику. А також встановити контакт з компаніями, науковцями та студентами для отримання інформації про дослідження та технології.

Згадується інцидент 2019 року, в ході якого був поширений фальшивий лист, нібито відправлений главою МЗС Гренландії американському сенатору про підготовку референдуму про незалежність Гренландії від Данії.

“Ймовірно, що лист був сфабрикований та опублікований в інтернеті російськими агентами впливу, які хотіли створити плутанину та можливий конфлікт між Данією, США та Гренландією”, – зазначається у повідомленні.