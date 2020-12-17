Про це повідомляє The Local Denmark.
З 17 грудня зачиняться торгові центри, а з 25 грудня до 3 січня – всі магазини, крім супермаркетів та продуктових. Також працюватимуть аптеки.
Учнів, які ще продовжують навчання, відправлять додому з понеділка.
“Ми робимо це, тому що епідемія може вийти з-під контролю і матиме ще більш серйозні наслідки. Ми досягли четвертого рівня ризику по всій країні – це означає, що в країні є спалах хвороби”, – сказала вона.
Данія використовує шкалу від 1 до 5 для оцінки серйозності поточної ситуації з COVID-19 в кожному з п’яти адміністративних регіонів охорони здоров’я.
Найвищий рівень, п’ятий, відображає неконтрольоване поширення інфекції і ризик перевищення пропускної спроможності лікарні.
- Раніше повідомляли, що уряд Данії ввів нові карантинні обмеження та часткову заборону на пересування в країні після того, як на норкових фермах виявили мутовану форму коронавірусу COVID-19, що поширилася на людей.
- 18 листопада на звірофермах Данії вбили всіх заражених коронавірусом норок.