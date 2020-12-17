Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що в країні запровадять жорсткі обмеження на Різдво та Новий рік, щоб зупинити поширення коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє The Local Denmark.

З 17 грудня зачиняться торгові центри, а з 25 грудня до 3 січня – всі магазини, крім супермаркетів та продуктових. Також працюватимуть аптеки.

Учнів, які ще продовжують навчання, відправлять додому з понеділка.

“Ми робимо це, тому що епідемія може вийти з-під контролю і матиме ще більш серйозні наслідки. Ми досягли четвертого рівня ризику по всій країні – це означає, що в країні є спалах хвороби”, – сказала вона.

Данія використовує шкалу від 1 до 5 для оцінки серйозності поточної ситуації з COVID-19 в кожному з п’яти адміністративних регіонів охорони здоров’я.

Найвищий рівень, п’ятий, відображає неконтрольоване поширення інфекції і ризик перевищення пропускної спроможності лікарні.