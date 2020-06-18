У Данії оголосили про намір відкрити кордони для туристів з країн-членів Європейського Союзу.

Про це повідомляє данське видання The Local.

Уточнюється, що кордони Данії будуть відкриті для громадян всіх держав Європейського Союзу, крім Португалії та Швеції, вже з 27 червня.

“Я радий, що тепер ми можемо зробити значний крок у напрямку нормалізації і дати можливість данцям відправитися в інші країни Європи”, – сказав міністр закордонних справ Данії Джепп Кофод.

Відзначається, що в датському агентстві з інфекційних захворювань розробили систему, за допомогою якої планують оцінювати країни Євросоюзу. При цьому країни будуть відзначатися як “відкриті”, “карантинні” і “закриті”.

У тому випадку, якщо в країні буде реєструватися менше 20 випадків зараження коронавірусом на 100 тисяч осіб за тиждень, вона буде відзначатися як “відкрита”, при більше 20, але менше 30 випадків – як “карантинна” і при більше 30 випадків – як “закрита”.

Уточнюється, що на першому етапі Данією будуть вважатися “карантинними” країнами Португалія і Швеція.

Європейський Союз з 1 липня почне відкривати кордони для іноземців з країн, які відповідатимуть певним критеріям. Рішення з приводу України наразі ще остаточно не прийнято Європейською комісією. Воно також буде залежати від подальшого розвитку епідемії.