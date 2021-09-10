Про це повідомляє видання Politico.
Данські органи охорони здоров’я схвалили цей крок наприкінці серпня, заявивши, що через високі показники вакцинації та низький рівень випадків тяжкого перебігу захворювання і смертей вірус “більше не становить серйозної загрози для суспільства”.
“Вакцини та величезні зусилля всіх громадян Данії протягом такого тривалого проміжку часу – це основа того, чому ми стаємо сильнішими”, – зазначив міністр охорони здоров’я Магнус Хойніке.
Скасування обмежень передбачає, що від людей більше не будуть вимагати COVID-сертифікат для відвідування ресторанів, спортивних центрів або нічних клубів, а дітей тепер не будуть відправляти на карантин після підтвердження тісного контакту з хворим на коронавірус – ізолювати будуть лише інфікованих.
Також у країні запрацюють школи, а офісні співробітники зможуть повернутися до звичного місця роботи.
Цей крок є останнім серед рішень країни щодо пом’якшувальних заходів, запроваджених задля боротьби з пандемією. З 13 серпня у Данії була скасована вимога про обов’язкове носіння масок у громадському транспорті.
Крім того, інші скандинавські країни, такі як Швеція, теж збираються скасувати свої обмеження в кінці вересня на тлі поліпшення епідеміологічного прогнозу.
- Від 17 липня Данія відкрила кордони для громадян України.