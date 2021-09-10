Відсьогодні Данія скасовує всі карантинні обмеження, раніше запровадженні через коронавірус COVID-19, що зробить її першою країною ЄС, яка повністю повернеться до передпандемічного повсякденного життя.

Про це повідомляє видання Politico.

Данські органи охорони здоров’я схвалили цей крок наприкінці серпня, заявивши, що через високі показники вакцинації та низький рівень випадків тяжкого перебігу захворювання і смертей вірус “більше не становить серйозної загрози для суспільства”.

“Вакцини та величезні зусилля всіх громадян Данії протягом такого тривалого проміжку часу – це основа того, чому ми стаємо сильнішими”, – зазначив міністр охорони здоров’я Магнус Хойніке.

Скасування обмежень передбачає, що від людей більше не будуть вимагати COVID-сертифікат для відвідування ресторанів, спортивних центрів або нічних клубів, а дітей тепер не будуть відправляти на карантин після підтвердження тісного контакту з хворим на коронавірус – ізолювати будуть лише інфікованих.

Також у країні запрацюють школи, а офісні співробітники зможуть повернутися до звичного місця роботи.

Цей крок є останнім серед рішень країни щодо пом’якшувальних заходів, запроваджених задля боротьби з пандемією. З 13 серпня у Данії була скасована вимога про обов’язкове носіння масок у громадському транспорті.

Крім того, інші скандинавські країни, такі як Швеція, теж збираються скасувати свої обмеження в кінці вересня на тлі поліпшення епідеміологічного прогнозу.