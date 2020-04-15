Про це повідомляє німецьке видання DW.

Уряд Данії розробив нові правила безпеки для початкових шкіл, дитячих садків і ясел. Зокрема вони включають дотримання дистанції.

Відзначається, що таким чином в країні здійснюють перший крок по зняттю обмежень.

При цьому Данія була однією з перших країн, яка ввела карантин і закрила кордони в березні 2020 року. В країні вважають, що завдяки цьому вдалося домогтися зменшення кількості заражень, що підтверджують дослідження міжнародних наукових інститутів.

Уточнюється , що за станом на 15 квітня в країні підтверджено 6,7 тис . в ипадків зараження коронавірусом . При цьому померло від COVID -19 299 людей .