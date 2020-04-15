Про це повідомляє німецьке видання DW.
Уряд Данії розробив нові правила безпеки для початкових шкіл, дитячих садків і ясел. Зокрема вони включають дотримання дистанції.
Відзначається, що таким чином в країні здійснюють перший крок по зняттю обмежень.
При цьому Данія була однією з перших країн, яка ввела карантин і закрила кордони в березні 2020 року. В країні вважають, що завдяки цьому вдалося домогтися зменшення кількості заражень, що підтверджують дослідження міжнародних наукових інститутів.
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Уряд Чехії оприлюднив план подальшого послаблення карантину в країні в зв’язку з поширенням коронавірусу. Поступове повернення до повсякденного життя займе півтора місяці.