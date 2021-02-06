Данські політики підтримали проєкт будівництва величезного острова в Північному морі, який зможе забезпечити енергією до 10 мільйонів сімей.

Про це повідомляє BBC.

Перший в світі енергетичний острів буде розміром з 18 футбольних полів (120 000 кв. м), а, можливо, і втричі більше.

Він буде служити центром для 200 гігантських морських вітряних турбін, а також стане найбільшим будівельним проєктом в історії Данії з вартістю в 34 млрд доларів.

Острів буде поставляти електроенергію не тільки для датчан, але і для електромереж інших сусідніх країн, але яким саме поки невідомо.

За словами професора Якоба Остергард з Технічного університету Данії, це може бути Великобританія, Німеччина чи Нідерланди.

Енергія також буде використовуватися в судноплавстві, авіації, промисловості і важкому транспорті.

Відповідно до закону про клімат Данії, країна взяла на себе зобов’язання до 2030 року досягти амбітного скорочення викидів парникових газів на 70 % і до 2050 року домогтися нейтралізації викидів CO2.