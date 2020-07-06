Данське енергетичне агентство надало Nord Stream 2 AG дозвіл на використання нових судів для трубоукладки з якорями для завершення останнього відрізка трубопроводу в водах Данії.

Про це повідомляє Датське енергетичне агентство.

“Данське енергетичне агентство вирішило, що Nord Stream 2 AG може використовувати трубоукладчики з якірним позиціонуванням при укладанні трубопроводу “Північний потік – 2”, – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що інша частина трубопроводу, яка повинна бути побудована в Данії, знаходиться за межами району, де не рекомендується тралення дна, стоянка на якорі та донні роботи через ризик, пов’язаний зі скинутими в цьому районі хімічними речовинами.

“Рішення прийнято відповідно до Закону про континентальний шельф і на основі зобов’язань Данії в рамках Конвенції ООН з морського права. Данія зобов’язана дозволити будівництво транзитних трубопроводів з урахуванням безпеки, ресурсів і навколишнього середовища”, – йдеться в повідомленні.