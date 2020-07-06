Про це повідомляє Датське енергетичне агентство.
“Данське енергетичне агентство вирішило, що Nord Stream 2 AG може використовувати трубоукладчики з якірним позиціонуванням при укладанні трубопроводу “Північний потік – 2”, – йдеться у повідомленні.
Відзначається, що інша частина трубопроводу, яка повинна бути побудована в Данії, знаходиться за межами району, де не рекомендується тралення дна, стоянка на якорі та донні роботи через ризик, пов’язаний зі скинутими в цьому районі хімічними речовинами.
“Рішення прийнято відповідно до Закону про континентальний шельф і на основі зобов’язань Данії в рамках Конвенції ООН з морського права. Данія зобов’язана дозволити будівництво транзитних трубопроводів з урахуванням безпеки, ресурсів і навколишнього середовища”, – йдеться в повідомленні.
- Прокладка газопроводу “Північний потік-2” була зупинена в грудні 2019 року, коли компанія з прокладання труб Allseas припинила свою діяльність через санкції США проти компаній, що надають судна для прокладки труб. Санкції США були націлені на більш передові судна, які використовують технологію самопозиціювання і не вимагають використання якорів.
- Газопровід “Північний потік-2” планують запустити з Росії до Німеччини в обхід транзитних держав (України, Білорусі, Польщі).
- У жовтні 2019 енергетичне агентство Данії видало офіційний дозвіл на будівництво газопроводу “Північний потік-2” в своїх водах.