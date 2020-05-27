У Данії вирішили відкрити кордони для закоханих з інших країн, які були розділені зі своїми данськими партнерами через карантин.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Право на перетин кордону з початку цього тижня отримали жителі Фінляндії, Ісландії, Німеччини, Норвегії і Швеції.

Для отримання дозволу на в’їзд стосунки необхідно підтвердити. Як докази можуть бути представлені фотографії, SMS-повідомлення та електронні листи. Також люди повинні вказати ім’я, адресу та контактні дані свого партнера в Данії.

Як пише агентство Reuters, пари повинні перебувати у стосунках не менше шести місяців (йдеться про ті пари, котрі регулярно зустрічалися до карантину).

“Я розумію, що це дуже інтимні речі, але рішення впустити партнера в країну залежатиме саме від поліцейського”, – зазначив заступник голови поліції Алан Далагер Клаузен.

Як відзначили в датському Мін’юсті, найближчим часом ці правила планується пом’якшити (буде досить листа, підписаного обома сторонами).

Деякі датські політики визнали запропоновані заходи вторгненням в особисте життя.

“Я ніколи не чув, щоб для в’їзду в країну необхідно було показати інтимне листування або фотографії. Ми нарешті дозволяємо партнерам відвідувати один одного, але не можемо скасовувати право на недоторканність приватного життя”, – написав у Twitter датський політик Крістіан Хегаард з Соціал-ліберальної партії.

Варто зазначити, що в середині березня Данія закрила свої кордони для громадян інших країн, щоб стримати поширення нового коронавірусу. Відтоді в’їзд в країну дозволявся тільки в разі “чіткої мети” поїздки.