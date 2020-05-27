Про це повідомляє британське агентство ВВС.
Право на перетин кордону з початку цього тижня отримали жителі Фінляндії, Ісландії, Німеччини, Норвегії і Швеції.
Для отримання дозволу на в’їзд стосунки необхідно підтвердити. Як докази можуть бути представлені фотографії, SMS-повідомлення та електронні листи. Також люди повинні вказати ім’я, адресу та контактні дані свого партнера в Данії.
Як пише агентство Reuters, пари повинні перебувати у стосунках не менше шести місяців (йдеться про ті пари, котрі регулярно зустрічалися до карантину).
“Я розумію, що це дуже інтимні речі, але рішення впустити партнера в країну залежатиме саме від поліцейського”, – зазначив заступник голови поліції Алан Далагер Клаузен.
Як відзначили в датському Мін’юсті, найближчим часом ці правила планується пом’якшити (буде досить листа, підписаного обома сторонами).
Деякі датські політики визнали запропоновані заходи вторгненням в особисте життя.
“Я ніколи не чув, щоб для в’їзду в країну необхідно було показати інтимне листування або фотографії. Ми нарешті дозволяємо партнерам відвідувати один одного, але не можемо скасовувати право на недоторканність приватного життя”, – написав у Twitter датський політик Крістіан Хегаард з Соціал-ліберальної партії.
Варто зазначити, що в середині березня Данія закрила свої кордони для громадян інших країн, щоб стримати поширення нового коронавірусу. Відтоді в’їзд в країну дозволявся тільки в разі “чіткої мети” поїздки.
- Раніше повідомлялося, що закохані пенсіонери Інга Расмуссен та Карстен Тюхсен Хансен, котрі живуть на дансько-німецькому кордоні, який було закрито через спалах коронавірусу, влаштовують побачення на переході.