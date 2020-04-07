Данія заявила про поступове ослаблення заходів карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Bloomberg.

З 15 квітня в країні планують відновити роботу дитячих садків і початкових шкіл, якщо кількість хворих вірусом залишиться стабільною.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредерікса зазначила, що уряд почне переговори з лідерами бізнесу про поступове переведення співробітників назад в офіси.

“Справи в Данії йдуть в правильному напрямку, але деякі обмеження будуть діяти протягом декількох місяців … Нам вдалося уникнути нещастя, яке спіткало ряд інших країн”, – сказала вона.

Також вона зазначила, що країні вдалося досить швидко впоратися з пандемією, оскільки превентивні заходи було введено вчасно.

При цьому, в Данії поки не планують відкривати кордони, а також залишатимуться обмеження на збір людей більше 10.

Саме Данія та Австрія першими серед країн Євросоюзу ввели суворі карантинні обмеження у відповідь на спалах коронавірусу. Вони ж першими почали послаблювати заходи карантину.

Австрія стала першою країною в Європі, де зважилися послабити карантинні заходи.