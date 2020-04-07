Про це повідомляє Bloomberg.
З 15 квітня в країні планують відновити роботу дитячих садків і початкових шкіл, якщо кількість хворих вірусом залишиться стабільною.
Прем’єр-міністр Данії Метте Фредерікса зазначила, що уряд почне переговори з лідерами бізнесу про поступове переведення співробітників назад в офіси.
“Справи в Данії йдуть в правильному напрямку, але деякі обмеження будуть діяти протягом декількох місяців … Нам вдалося уникнути нещастя, яке спіткало ряд інших країн”, – сказала вона.
Також вона зазначила, що країні вдалося досить швидко впоратися з пандемією, оскільки превентивні заходи було введено вчасно.
При цьому, в Данії поки не планують відкривати кордони, а також залишатимуться обмеження на збір людей більше 10.
Саме Данія та Австрія першими серед країн Євросоюзу ввели суворі карантинні обмеження у відповідь на спалах коронавірусу. Вони ж першими почали послаблювати заходи карантину.
Австрія стала першою країною в Європі, де зважилися послабити карантинні заходи.
- Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію коронавірусу. Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину: штраф для громадян від 17 тис. грн до 34 тис. грн; штраф для посадових осіб від 34 тис. грн до 170 тис. грн.