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Данія відкрила кордони для українців: які умови в’їзду

Від сьогодні, 17 липня, Данія відкрила кордони для громадян України.

Субота, 17 липня 2021, 11:09

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Також про це йдеться на сайті уряду Данії.

Зокрема, Данія віднесла Україну до переліку країн “жовтої” зони за поширенням коронавірусу. У зв’язку з цим українці зможуть в’їжджати туди з туристичною метою та без повної вакцинації.

“Данія відкривається для всіх типів подорожей українців 17 липня з 16:00. Безвіз як у старі-добрі часи. В’їзд можливий зі свіжим негативним тестом та тестом по прибуттю”, – зазначив Кулеба.

Уточнюється, що негативний ПЛР-тест має бути зробленим не пізніш як за 72 години до прибуття.

Теги: Данія, жовта зона, кордон, ПЛР-тести, туристи, українці

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