Данія відкрила кордони для українців: які умови в’їзду

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Також про це йдеться на сайті уряду Данії.
Зокрема, Данія віднесла Україну до переліку країн “жовтої” зони за поширенням коронавірусу. У зв’язку з цим українці зможуть в’їжджати туди з туристичною метою та без повної вакцинації.
“Данія відкривається для всіх типів подорожей українців 17 липня з 16:00. Безвіз як у старі-добрі часи. В’їзд можливий зі свіжим негативним тестом та тестом по прибуттю”, – зазначив Кулеба.
Уточнюється, що негативний ПЛР-тест має бути зробленим не пізніш як за 72 години до прибуття.
🇩🇰Данія відкривається для всіх типів подорожей українців вже завтра, 17 липня, з 16:00. Безвіз як у старі-добрі часи 😉
В’їзд можливий зі свіжим негативним тестом + тест по прибуттю.
Країна за країною відновлюємо дію безвізу з ЄС.
Всі умови подорожей👇https://t.co/8RkEzCg6Yk
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 16, 2021
- Напередодні Європейський союз розширив так званий “зелений перелік” країн, громадянам яких дозволено вільно в’їжджати на територію держав-членів ЄС. У ньому опинилася й Україна.