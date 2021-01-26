Данія виплатить понад 3 мільярди доларів компенсації фермерам, які розводять норок, після того, як торік було ухвалено скандальне рішення знищити тварин, аби зупинити поширення мутованого COVID-19.

Про це пише Financial Times.

Напередодні, 25 січня, данські парламентарі погодилися виплатити фермерам норки 19 млрд данських крон ($ 3,1 млрд) на відшкодування збитків від забитих 17 млн ​​тварин і втрати доходів галузі.

Данія була найбільшим у світі виробником шкурок норки, але лівоцентристський уряд різко поклав цьому край у листопаді через побоювання, що після мутації штам коронавірусу, який передавався від норок людям, може загрожувати ефективності деяких вакцин.

Проте пізніше з’ясувалося, що в уряду не було законних підстав для наказу про знищення тварин.

Також влада була змушена ексгумувати масові поховання після того, як набряклі трупи норок піднялися на поверхню і стали погрожувати запасам питної води.

Крім того, вчені мають сумніви, що мутований штам коронавірусу, який передавався від норок людям, може загрожувати ефективності деяких вакцин.

Данська норкова промисловість уже переживала важкі часи до пандемії, оскільки багато західних споживачів відмовлялися носити шуби тварин. Деякі європейські країни заборонили розведення норки, в результаті чого популярними країнами для видобутку шкурок стали Китай і Росія.

Спочатку Данія заборонила розведення норок на цей рік на тлі побоювань, що ці тварини можуть стати переносниками вірусу. Тепер же уряд заявив, що готовий відновити галузь у 2022 році.

Середньостатистичний данський фермер, що вирощує норку, з 2670 тваринами отримає близько 2,7-4,1 млн данських крон за мертвих тварин і близько 7,6 млн данських крон за втрату майбутніх доходів, а також 1,3 млн данських крон на капітальні витрати — такі, як будівництво й обладнання.

Це рішення підтримали керівні соціал-демократи та чотири інші партії, але дві ліві партії виступили проти, аргументуючи це тим, що виплати були занадто щедрими.