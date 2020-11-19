Про це повідомляє Reuters.
“З 15 вересня не було виявлено нових випадків зараження серед норок, тож Державний інститут сироваток вважає, що цей варіант вірусу, найімовірніше, зник”, – заявили у Міністерстві охорони здоров’я країни.
Також Данія планує послабити карантин у семи районах Північної Ютландії, де через мутацію коронавірусу ввели жорсткий карантин.
- Раніше повідомлялося, що уряд Данії ввів нові карантинні обмеження та часткову заборону на пересування в країні після того, як на норкових фермах виявили мутовану форму коронавірусу COVID-19, що поширилася на людей.
- Напередодні на звірофермах Данії вбили всіх заражених коронавірусом норок.