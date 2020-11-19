МОЗ Данії заявляє, що штам мутований коронавірусу, виявлений у норок, викорінено.

Про це повідомляє Reuters.

“З 15 вересня не було виявлено нових випадків зараження серед норок, тож Державний інститут сироваток вважає, що цей варіант вірусу, найімовірніше, зник”, – заявили у Міністерстві охорони здоров’я країни.

Також Данія планує послабити карантин у семи районах Північної Ютландії, де через мутацію коронавірусу ввели жорсткий карантин.