Данія, найбільший в світі виробник норкового хутра, заявила в середу, що знищить усіх норок на хутрових фермах після того, як була виявлена мутована версія нового коронавірусу.

Про це повідомляє місцеве видання The Local з посиланням на слова прем’єр-міністра Метте Фредеріксен.

Мутація вірусу “може спричинити ризик того, що вакцини від коронавірусу не працюватимуть належним чином”, – заявила прем’єр-міністр, додавши: “Необхідно знищити всіх норок”.

“Таким чином, після мутації вірус може мати серйозні негативні наслідки для реакції всього світу на триваючу пандемію COVID-19”, – сказала вона.

За оцінками датської поліції, необхідно буде знищити від 15 до 17 мільйонів норок.

Новинне агентство Ritzau повідомляє, що в Данії в даний час у 12 осіб виявлено мутовану форму коронавірусу. Крім того, цей мутований вірус слабо реагує на антитіла.

Норкова промисловість Данії є найбільшою в світі, виробляючи 12-13 мільйонів шкур на рік.

За словами Фредеріксен, коронавірус виявили на 207 датських норкових фермах.

Прем’єр-міністр визнала, що такий засіб фактично зупинить галузь на кілька років.

За її словами, до відбою тварин будуть залучені збройні сили і пожежні служби.