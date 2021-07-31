Про це Данилюк написав на своїй сторінці у Facebook.

“В особистій розмові вчора Тимофій визнав, що виконав вказівку від Офісу президента – зняти мене з конкурсу на посаду директора БЕБ (Бюро економічної безпеки, – ред.) у будь-який спосіб. А потім запропонував мені йти в Окружний адміністративний суд Києва під керівництвом Вовка. Саме той зашкварений суд, який досі не ліквідували тільки тому, що суддя Вовк, як і Милованов, погодився бути фунтом Офісу президента”, – написав Данилюк.

За його словами, зараз вся система влади побудована на маріонетках.

“Маріонетки очолюють конкурсні комісії, суди, органи державної влади. Керівництво країни пишається цим. І хоче, щоб директор Бюро економічної безпеки також був кишеньковим. А я не раз доводив, що не прогинаюся ні під кого”, – зазначив Олександр Данилюк.

Він назвав причину зняття з конкурсу “ідіотською” – начебто через американський диплом Данилюка.

“Саме тому вчора на святкуванні мого дня народження з’явився Милованов. Саме тому Офіс намагається через медіа представити це все, як мій особистий конфлікт із Миловановим. У мене немає і просто не може бути конфлікту з Миловановим. У мене є конфлікт із його господарями. Конфлікт із керівниками країни щодо суті їхньої політики. Я вважаю, що зараз пояснення має давати Зеленський”, – зазначив колишній секретар РНБО Олександр Данилюк.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Милованов прийшов на день народження Данилюка. За його словами, запросив його екссекретар РНБО. Перед тим, як зайти на вечірку, вони відійшли в бік, аби поспілкуватися, але після цього почалася бійка.

Після цього Данилюк попросив Милованова поїхати геть й доповісти голові ОП Андрію Єрмаку про причину такого рішення.

Милованов на своїй сторінці у Facebook написав, що Данилюк сам його запросив на день народження, де і вдарив, бо “кандидату не сподобалось рішення комісії про його відсторонення від конкурсу”.

Тимофій Милованов назвав Данилюка “гопником”.

До цього Милованов відзначився низкою скандальних заяв – зокрема, в жовтні 2019 року він прокоментував слова олігарха Ігоря Коломойського, який назвав його “дебілом”.

“Ну дивіться, я цього не приховую, що я дебіл. Я жартую”, – сказав тодішній міністр на брифінгу.

Крім того, в інтерв’ю Bihus.Info Милованов заявив, що від’їжджав з України до Америки, тому що “образився” на свою країну.