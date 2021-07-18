Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк просив дружину Володимира Зеленського вплинути на нього під час підготовки до зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, що відбулася за девʼять днів до другого туру президентських виборів в Україні.

Про це ексчиновник розповів у програмі “Світське життя з Катериною Осадчою”.

Данилюк розповів, що найважчим під час підготовки зустрічі було налаштувати Володимира Зеленського на роботу. Попри те, що перед самітом було підготовано велику кількість аналітичних матеріалів, він лише поверхово знайомився із ними.

“Бували випадки, коли я надавав документи, а він (Зеленський – ред.) не хотів готуватися. Казав: “я пішов” – і йшов. Я тоді телефонував дружині Зеленського в номер і казав: “Олено, щось мені здається, Володимир не зовсім добре підготувався до зустрічі з президентом Франції”. Через деякий час у мій номер заходить Зеленський, каже: “Ладно, давай мені папку”, – розповів Данилюк.

На думку екссекретаря РНБО, така поведінка могла пояснюватись тим, що це була перша серйозна міжнародна зустріч Зеленського, для якого подібна підготовка була незвичною.

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Нагадаємо, що кандидат в президенти України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном 12 квітня 2019 року – за кілька днів до другого туру виборів. Лідер Французької Республіки прийняв кандидата в президенти України у своїй резиденції – Єлисейському палаці в Парижі. Разом із Зеленським у зустрічі взяли участь екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, колишній член НАЗК Руслан Рябошапка і керівник виборчого штабу Зеленського Іван Баканов.