Данілов анонсував нові санкції проти нардепів на найближчому засіданні РНБО

Про це йшлося в етері шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

“Найближчим часом, через тиждень-два, буде засідання РНБО, де так само будуть розглядатися санкції. Всі ті люди, які сьогодні шкодять нашій державі, будуть отримувати таку річ… Яка є абсолютною законною”, — заявив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що процес запровадження санкцій тепер буде постійним. Він анонсував, що депутати “Опозиційної платформи — За життя” Тарас Козак та Віктор Медведчук стануть не єдиними нардепами в переліку.

“На наступних засіданнях Ради нацбезпеки і оборони ви побачите ще більше і ще цікавіше. І там будуть депутати, там буде багато тих людей, які жодного разу не працювали, а мають величезні статки – усі будуть повертати. І в тому числі що стосується українських надр, це буде окрема ситуація. Коли забрали усе, що можна забрати, жодної копійки не сплачують до бюджету, і потім волають: “Ми переживаємо за народ”, — додав Данілов.

Нагадаємо, 19 лютого Рада нацбезпеки та оборони України ухвалила рішення щодо запровадження санкцій проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна та голова політради “ОПЗЖ” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Відповідне рішення має ввести в дію президент України, станом на 21 годину п’ятниці такий указ не був опублікований.

За словами Данілова, санкції запровадили через те, що ці особи є фігурантами розслідування справи про фінансування тероризму, а також підозрюються у створенні терористичного угрупування.

Перед тим було введено санкції проти нардепа Тараса Козака, який є соратником Медведчука та власником телеканалів NewsOne, Zik, “112 Україна”, щодо яких також запровадили обмеження.