Про це йшлося в етері шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

“Я впевнений що найближчим часом санкції будуть продовжуватися проти певних категорій осіб і фізичних і юридичних. Більш того, я можу з упевненістю сказати, що там буде ряд депутатів, які сьогодні засідають у Верховній Раді. У нас більш ніж достатньо аргументів, щоб це впровадити. Якщо хтось вважаю, що це якась одноразова акція, то він глибоко помиляється”, — сказав він, апелюючи до ремарки нардепа Юрія Бойка щодо можливого запровадження санкції проти інших телеканалів та депутатів.

Нагадаємо, під час свого брифінгу в середу голова РНБО анонсував санкції й проти інших телеканалів, але після того, як з’являться підтвердження від відповідних служб про необхідність їх введення.

Санкції проти Козака і його телеканалів

Як повідомлялося, указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року. Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційної платформи — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна“. Того ж вечора деякі оператори кабельного телебачення перестали транслювати ці телеканали.

Реакція на запровадження санкцій була неоднозначною. До прикладу, спікер парламенту Дмитро Разумков їх не підтримав, бо не отримав потрібної інформації від спецслужб. До того ж Козак має підстави для оскарження цього рішення в суді.

Партія “Опозиційна платформа – За життя” в парламенті оголосила, що ініціює імпічмент президенту через введення санкцій.

Голова нацспілки журналістів Сергій Томіленко став на захист телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, вимкнених через санкції з боку РНБО, та заявив, що має намір звернутися до міжнародних інституцій. Він заявив, що це — наступ на свободу слова. За це його розкритикували колеги з інших медіа, а дехто навіть запропонував позбавити його посади.

Громадські організації та представники експертної спільноти заявили, що санкції проти телеканалів не становлять загрози свободі слова, оскільки ці канали є інструментами іноземного впливу та становлять системну загрозу інформаційній безпеці України.

За словами Данілова, санкції було введено після того, як Служба безпеки України зібрали підстави для цього. П’ятий президент та лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко привітав Службу безпеки України з успішною спецоперацією щодо розкриття злочинних схем Козака.

Так само запровадження санкції привітали посольство Сполучених Штатів Америки та посли G7.

4 лютого “Опозиційна платформа – За життя” на своєму з’їзді ухвалила резолюцію щодо ініціювання процедури імпічменту Зеленського через санкції проти Козака та блокування каналів “112 Україна”, NewsOne і ZIK.