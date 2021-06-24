Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
“У нас 110 громадян, які перебувають під санкціями США, пов’язаними з нашою територіальною цілісністю. Це наші партнери ввели санкції проти тих, хто брав активну участь безпосередньо в 2014 році на території Криму”, – зазначив Данілов.
За його словами, є 9 громадян України, які потрапили під санкції США за втручання у вибори.
“Є люди, які потрапили під санкції за кіберзлочини. Є люди, які потрапили під санкції за”законом Магнітського”. По кожній окремій людині буде прийматися окреме рішення. І через певний проміжок часу буде засідання РНБО, і в разі потреби буде прийнято відповідне рішення щодо цих людей про санкції зі боку України. Хто це буде – ми прізвища не називаємо”, – підкреслив Данілов.
Він зазначив, що в процесі роботи виявили недоліки в роботі Міграційної служби, оскільки українські паспорти можуть отримувати люди, які “не зовсім мають право їх отримувати”.
“Таких людей дуже багато. Сьогодні на засіданні були наведені конкретні прізвища, ім’я, по-батькові тих людей, які знаходяться на території інших країн і займають там посади, але, на превеликий жаль, отримали паспорти нашої країни”, – сказав секретар РНБО.
Він додав, що загалом у списку 134 українця, причому в переліку є ті, проти кого вже й Україна ввела свої санкції.
- Восени США ввели санкції проти українського народного депутата Андрія Деркача. Його звинуватили у сприянні російському втручанню в американські вибори президента. На переконання розвідки США, президент Росії Володимир Путін міг контролювати діяльність Андрія Деркача.
- 11 січня США запровадили індивідуальні санкції проти “групи Деркача” — українських чинних та колишніх нардепів, держслужбовців та пов’язаних із ними осіб та медіа. Серед них є і нардеп Олександр Дубінський, а також прокурор Костянтин Кулик, колишній нардеп Олександр Онищенко, колишній працівник посольства України в США Андрій Теліженко та інші. Дубінського після потрапляння до санкційного списку виключили з президентської фракції “Слуги народу”.