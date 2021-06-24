На майбутньому засіданні Ради національної безпеки та оборони України одним з питань буде розгляд санкцій проти українців, які фігурують у списку США.

Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

“У нас 110 громадян, які перебувають під санкціями США, пов’язаними з нашою територіальною цілісністю. Це наші партнери ввели санкції проти тих, хто брав активну участь безпосередньо в 2014 році на території Криму”, – зазначив Данілов.

За його словами, є 9 громадян України, які потрапили під санкції США за втручання у вибори.

“Є люди, які потрапили під санкції за кіберзлочини. Є люди, які потрапили під санкції за”законом Магнітського”. По кожній окремій людині буде прийматися окреме рішення. І через певний проміжок часу буде засідання РНБО, і в разі потреби буде прийнято відповідне рішення щодо цих людей про санкції зі боку України. Хто це буде – ми прізвища не називаємо”, – підкреслив Данілов.

Він зазначив, що в процесі роботи виявили недоліки в роботі Міграційної служби, оскільки українські паспорти можуть отримувати люди, які “не зовсім мають право їх отримувати”.

“Таких людей дуже багато. Сьогодні на засіданні були наведені конкретні прізвища, ім’я, по-батькові тих людей, які знаходяться на території інших країн і займають там посади, але, на превеликий жаль, отримали паспорти нашої країни”, – сказав секретар РНБО.

Він додав, що загалом у списку 134 українця, причому в переліку є ті, проти кого вже й Україна ввела свої санкції.