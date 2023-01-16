16 січня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що зараз РФ готується до спроби зробити так званий "останній ривок" у повномасштабній війні. Водночас він застеріг, що Казахстан може стати наступною країною, в яку росіяни можуть вдертися після України.

Про це глава РНБО розповів в етері телемарафону “Єдині новини”.

Зараз Україна готується до можливого нового наступу ворожої армії, про ймовірність якого можуть свідчити кадрові зміни в російському військовому командуванні.

Саме призначення Герасимова, на думку Данілова, говорить про те, що для них це останній дзвоник.

Після того вже не буде на кого міняти, не буде на кого списувати ті поразки, які вони обов’язково отримають на нашій території. Вони до цього готуються, і ми маємо до цього готуватися”, – пояснив він.

Він зазначив, що це може бути річниця повномасштабного вторгнення, оскільки для росіян ці дати є якимись сакральними речами. Проте, це також може бути й в березні.

Тож, за словами секретаря РНБО, президент Володимир Зеленський щодня спілкується з іноземними колегами. Вони обговорюють зброю, яку партнери та союзники України можуть спорядити Збройним силам України. Він наголосив, що перше питання з якого починається будь-яка розмова та якою закінчується, – це зброя.

Водночас секретар РНБО висловив припущення, що після нападу на Україну Росія потенційно може вдертися до Казахстану.

За його словами, Казахстан — це наступна країна, в яку буде мати велике бажання повномасштабно вдертися російське сучасне терористичне угрупування. Населення Казахстану це розуміє, проте секретар РНБО не відзначив, що вони “аж занадто активні”.

Він зауважив, що було б бажано, аби країни, що знаходяться під окупацією РФ, активніше протистояли росіянам, мовиться зокрема й про Грузію та Молдову. Проте, так складається, що зараз їхню незалежність виборює Україна. І після перемоги українців, ці країни точно повернуть собі усі раніше окуповані території.

Зрештою, Данілов констатував, що саме нинішнє покоління українців має поставити крапку у війні з росіянами, аби вони “раз і назавжди” не мали більше бажання лізти до нас, на нашу територію.