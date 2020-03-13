Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов підтвердив, що на окупований Донбас потрапив коронавірус.

Про це він поінформував сьогодні під час брифінгу.

“Там зараз відбувається операція Об’єднаних сил, там є особливий перетин кордону. Дійсно, Служба зовнішньої розвідки та інші наші підрозділи мають інформацію про те, що на території окупованої частини Донецької і Луганської областей вже є зареєстровані випадки поширення коронавірусу”, – зазначив Данілов.

За словами секретаря РНБО, “нульовим пацієнтом” була жінка, яка повернулася з Китаю через Москву.

“Більш того, ми розуміємо, звідки цей випадок узявся. На превеликий жаль, жінка, яка хвора, вона повернулася через Москву з Китаю, їхала в мікроавтобусі з Москви. І саме таким чином все це там відбувалося”, – розповів він.

Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 13 березня 2020 р.

Раніше сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про 12 випадків захворювання на коронавірус в окупованій Горлівці Донецької області.