Російська Федерація розширила перелік українських фізичних осіб, проти яких запроваджено економічні санкції.

Відповідна постанова опублікована на сайті уряду Росії.

Зокрема, санкційний список розширено з 849 до 922 осіб.

До нього, зокрема, потрапили очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, народний депутат Верховної Ради Олександр Дубінський, радник міністра енергетики Олена Зеркаль, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова, голова Рахункової палати Валерій Пацкан та глава Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко.

Нагадаємо, що у грудні минулого року, Уряд Росії опублікував оновлений список громадян України, щодо яких вводять спеціальні економічні санкції. Тоді до списку потрапили спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, віцеспікер Руслан Стефанчук, а також голова делегації України в ПАРЄ Єлизавета Ясько.

До переліку також увійшли депутати з фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, Олександр Корнієнко, Мар’яна Безугла, Жан Беленюк, Єлизавета Богуцька, Максим Бужанський, Ольга Василевська-Смаглюк, Андрій Герус, Олександр Качура, Гео Лерос та інші.

Також під санкціями п’ятий президент, лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко, екснардеп Святослав Вакарчук, очільниця партії “Голос” Кіра Рудик та депутат Верховної Ради від “Європейської солідарності”, член Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чийгоз.