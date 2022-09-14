Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов повідомив, що українська армія ломає стереотипи ведення війни. Під час контрнаступальної операції на Харківщині, ЗСУ зазнають втрат, котрі у співвідношенні з російської армією становлять 1 до 9, 10, попри те, що росіяни були у зручній оборонній позиції.

Про це Олексій Данілов заявив в ефірі 24 каналу.

На одного нашого, на жаль, загиблого воїна припадає 9 – 10 загиблих росіян, які вдерлися на нашу землю. За словами секретаря РНБО, це дуже цікавий показник, адже за законами та правилами війни, при наступі ви витрачаєте значно більше, ніж при обороні.

Та завдяки ефективному виконанню завдань українськими воїнами у випадку з контрнаступом на Харківщині все вийшло з точністю до навпаки.

“Ми ламаємо стереотипи не лише у військовій справі. Ми ламаємо стереотипи й для наших партнерів. Вони приємно здивовані якістю роботи наших військових, нашого суспільства”, – зазначив Данілов.

Він переконаний, що далеко не кожна країна в Європі здатна на те, що зробила Україна.

За словами американських посадовців, стратегія стрімких військових здобутків України в останні дні почала формуватися ще декілька місяців тому під час серії інтенсивних розмов між українськими та американськими офіційними особами щодо подальших дій у війні проти РФ.

В Україні триває 203-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу, станом на 14 вересня, воїни ЗСУ ліквідували понад 53 тисяч окупантів з РФ.

Ще на початку вересня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, виступаючи перед британськими депутатами, високо оцінив героїчний опір Збройних сил України, натомість вказав на катастрофічні втрати, яких зазнала армія Путіна, і загальну відсутність явного прогресу російських сил у війні.