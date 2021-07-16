Це сталося під час брифінгу за підсумками засідання РНБО в п’ятницю, 16 липня.

Так, секретареві було поставлено запитання: “Чи розглядається ситуація з тим, що нині 11 енергоблоків ТЕС і ТЕЦ в Україні в простої, тому що в них немає палива? І чи збирається влада закуповувати вугілля в Білорусі через складну дипломатичну ситуацію?”.

Далі відбувся такий діалог:

Данілов: У вас світло вдома є?

Журналістка: У мене є.

Данілов: На всіх підприємствах України світло є? Є. Не турбуйтеся, все буде добре. Вся ситуація… Я ж вам сказав, що ми вчора з цього приводу в “Укренерго” проводили велику нараду, яка завершилася о 8-ій вечора. Не турбуйтеся, все працює. Все буде добре.

Журналістка: А вугілля з Білорусі?

Данілов: Що значить вугілля з Білорусі? У Білорусі є шахти?

Журналістка: Чи будемо ми купувати в них вугілля?

Данілов: Що ви так турбуєтеся, де ми будемо купувати вугілля? В Білорусі купимо, купимо в іншої країни… Не хвилюйтеся, ще раз наголошую. Все має бути добре. Це наш такий девіз, ми маємо з цим жити.