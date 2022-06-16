Про це він розповів в етері телемарафону.
За інформацією Данілова, більшість захисників Маріуполя утримують на тимчасово окупованій території Донецької області. Він також наголосив, що у полоні окупантів перебуває набагато більше, аніж 200 бійців.
“Ще раз підкреслюю, що там не 100 і не 200 осіб, це набагато більше. І тому сказати що всі там знаходяться ми не можемо. Ми точно можемо сказати, що переважна більшість, а може й усі, знаходяться на території Донецької області”, – заявив Данілов.
Він додав, що перемовини щодо звільнення захисників Маріуполя тривають і потрібно бути дуже обережним у заявах та висловах, аби не завадити цьому процесу.
“Будемо чекати, щоб ті домовленості які є обов’язково виконали. І всі хлопці, всі дівчата, які сьогодні у полоні, які пройшли Маріуполь, обов’язково повернулись живими та здоровими”, – резюмував секретар РНБО.
- Нагадаємо, за інформацією російських ЗМІ, понад 1000 українських захисників з маріупольського заводу “Азовсталь” етапували на територію Росії.
- Також повідомлялось, що матері, дружини та сестри оборонців тимчасово окупованого Маріуполя заснували організацію із захисту прав військовополонених. У такий спосіб рідні українських бійців хочуть пришвидшити процес їхнього повернення.
- Раніше дві дружини та дівчина українських військовослужбовців, захоплених російською стороною або зниклих безвісти після захисту заводу “Азовсталь”, розповіли, що вони або мало, або зовсім не мають інформації про місцеперебування їхніх близьких.
- Окрім цього, дружина одного з захисників Маріуполя, які вийшли з “Азовсталі”, заявила про телефонні погрози з боку росіян.