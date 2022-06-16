Секретар Ради Нацбезпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, де знаходяться більшість захисників Маріуполя, які буди вимушені здатись у полон російським окупантам.

Про це він розповів в етері телемарафону.

За інформацією Данілова, більшість захисників Маріуполя утримують на тимчасово окупованій території Донецької області. Він також наголосив, що у полоні окупантів перебуває набагато більше, аніж 200 бійців.

“Ще раз підкреслюю, що там не 100 і не 200 осіб, це набагато більше. І тому сказати що всі там знаходяться ми не можемо. Ми точно можемо сказати, що переважна більшість, а може й усі, знаходяться на території Донецької області”, – заявив Данілов.

Він додав, що перемовини щодо звільнення захисників Маріуполя тривають і потрібно бути дуже обережним у заявах та висловах, аби не завадити цьому процесу.

“Будемо чекати, щоб ті домовленості які є обов’язково виконали. І всі хлопці, всі дівчата, які сьогодні у полоні, які пройшли Маріуполь, обов’язково повернулись живими та здоровими”, – резюмував секретар РНБО.