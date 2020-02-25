Про це розповів в інтерв’ю виданню LIGA.net секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Він запевнив, що Київ “уважно стежить” за видачею паспортів.

“Ми уважно стежимо за кількістю паспортів, які видаються Російською Федерацією. Це не перший приклад. Вони так робили під час грузинської війни і молдавського процесу. Вони шантажують людей, які працюють на території Донецької та Луганської областей. Платять зарплату і говорять: “Якщо ви не отримаєте паспорти, ми вам не будемо платити гроші”. Це суцільний шантаж з боку РФ”, – розповів Данілов.

За словами секретаря РНБО, Росія видала близько 156 тисяч своїх паспортів українським громадянам.

“На сьогодні це близько 156 000 паспортів. Ми фізично не можемо на це вплинути. На сьогодні ми розробляємо певні пропозиції, що б ми мали робити. У нас, до речі, є списки всіх українських громадян, які отримали ці паспорти“, – наголосив Данілов.

“Людей, які їх отримали і при цьому мають паспорти з нашим гербом, дуже багато. Це не означає, що вони їх знищують”, – додав він.