Про це заявив в інтерв’ю виданню LIGA.net секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.
Відповідаючи на запитання, чи вірить він, що іранські військові збили лайнер випадково, Данілов повідомив:
“У нас є три закриті версії, які ми відпрацьовуємо. В тому числі, хто був у цьому зацікавлений і хто ще брав у цьому участь”.
Секретар РНБО також поінформував, що під час його візиту до Ірану вдалося досягти “певних домовленостей” щодо спільного дослідження чорних скриньок збитого Boeing.
“Іран – дуже складна країна зі складною системою управління. Там є духовна і світська влада. З ними непросто працювати. Я був там для вирішення питання чорних скриньок. Для нас це дуже важливе питання. За чиказькою конвенцією, саме іранська сторона веде розслідування в цій справі. Нам було дуже важливо, щоб вони це робили спільно з нами. У нас пройшли переговори в два раунди з секретарем РНБО Ірану. Ми з ними досягли певних домовленостей”, – зазначив Данілов.
Він уточнив, що зараз “йдуть технічні процеси і узгодження процедур”.
“Ми кожного дня на зв’язку з Іраном. Ми працюємо”, – запевнив Данілов.
- 8 січня невдовзі після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- 19 січня в аеропорт “Бориспіль” прибув борт з тілами екіпажу літака Boeing-737, який 8 січня було збито в небі над Тегераном.
- 19 лютого міністр оборони Ірану Амір Хатамі заявив, що чорні скриньки українського літака Boeing 737 отримала серйозні пошкодження.