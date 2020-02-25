Про це заявив в інтерв’ю виданню LIGA.net секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Відповідаючи на запитання, чи вірить він, що іранські військові збили лайнер випадково, Данілов повідомив:

“У нас є три закриті версії, які ми відпрацьовуємо. В тому числі, хто був у цьому зацікавлений і хто ще брав у цьому участь”.

Секретар РНБО також поінформував, що під час його візиту до Ірану вдалося досягти “певних домовленостей” щодо спільного дослідження чорних скриньок збитого Boeing.

“Іран – дуже складна країна зі складною системою управління. Там є духовна і світська влада. З ними непросто працювати. Я був там для вирішення питання чорних скриньок. Для нас це дуже важливе питання. За чиказькою конвенцією, саме іранська сторона веде розслідування в цій справі. Нам було дуже важливо, щоб вони це робили спільно з нами. У нас пройшли переговори в два раунди з секретарем РНБО Ірану. Ми з ними досягли певних домовленостей”, – зазначив Данілов.

Він уточнив, що зараз “йдуть технічні процеси і узгодження процедур”.

“Ми кожного дня на зв’язку з Іраном. Ми працюємо”, – запевнив Данілов.