Таку заяву він зробив в інтерв’ю “Українському радіо”.

“У Китаї (хворих коронавірусом, – ред.) вже за 80 тисяч. Але там було місце, звідки воно все пішло – це місто Ухань, де є одна із закритих лабораторій F-4. Ми вважаємо, що саме з цієї лабораторії пішов цей витік. І не треба тут на тваринок повертатися, що це тварини, змії, тощо. Там є потужна лабораторія, яка була запущена в 2015 році. Ми вважаємо, що саме звідти стався витік”, – наголосив Данілов.

Разом із тим, він не навів жодних конкретних доказів цьому твердженню.

Коментуючи появу в Мережі інформації, що коронавірус “може бути певним видом біологічної зброї”, Данілов заявив, що “в інтернеті ми можемо знайти все, що завгодно”.

“Ми вважаємо, що це проблема китайської сторони. Вони це розуміють. Тому вони здійснили такі потужні заходи локалізації, закрили місто Ухань. Тому що вони розуміли, що там у них відбувається”, – зазначив секретар РНБО.

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(На відео – з 2:00)