Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов стверджує, що люди, які мають щеплення від кору, "майже не хворіють" на коронавірус COVID-19.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю “Українському радіо”.

“Щодо коронавірусу ми розуміємо, де що відбувається, в яких країнах світу це відбувається. Більш того, в яких містах. Ми розуміємо середній вік населення, яке хворіє на коронавірус, розуміємо, які люди, на жаль, помирають від нього. Я можу сказати, що переважна більшість – це люди похилого віку, 80-85+. Молоді дуже мало. Крім того, звертаю увагу, що ті люди, які отримали щеплення від кору, і це вже майже доведений факт, вони майже не хворіють. Таке ось є цікаве дослідження”, – заявив Данілов.

Він нагадав, що вакцини від коронавірусу немає, але її розробкою “займаються багато країн світу”.

Крім того, Данілов знову згадав про цибулю і часник, зазначивши, що “це народний засіб, яке дозволяє остерігатися і підвищувати імунітет у будь-який період року”.

За словами секретаря РНБО, в ситуації з коронавірусом “нічого страшного немає”, а найгірше, коли люди “починають самі себе накручувати” і “створювати панічні настрої”.

Він додав, що “звичайним грипом” хворіє набагато більше людей.

“Від звичайного грипу гине набагато більше людей, ніж від цього коронавірусу. У світі є статистика, скільки людей на рік помирає від звичайного грипу, – 650 тисяч”, – розповів Данілов.

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(На відео – з 6:50)