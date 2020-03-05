Таку заяву він зробив в інтерв’ю “Українському радіо”.
“Щодо коронавірусу ми розуміємо, де що відбувається, в яких країнах світу це відбувається. Більш того, в яких містах. Ми розуміємо середній вік населення, яке хворіє на коронавірус, розуміємо, які люди, на жаль, помирають від нього. Я можу сказати, що переважна більшість – це люди похилого віку, 80-85+. Молоді дуже мало. Крім того, звертаю увагу, що ті люди, які отримали щеплення від кору, і це вже майже доведений факт, вони майже не хворіють. Таке ось є цікаве дослідження”, – заявив Данілов.
Він нагадав, що вакцини від коронавірусу немає, але її розробкою “займаються багато країн світу”.
Крім того, Данілов знову згадав про цибулю і часник, зазначивши, що “це народний засіб, яке дозволяє остерігатися і підвищувати імунітет у будь-який період року”.
За словами секретаря РНБО, в ситуації з коронавірусом “нічого страшного немає”, а найгірше, коли люди “починають самі себе накручувати” і “створювати панічні настрої”.
Він додав, що “звичайним грипом” хворіє набагато більше людей.
“Від звичайного грипу гине набагато більше людей, ніж від цього коронавірусу. У світі є статистика, скільки людей на рік помирає від звичайного грипу, – 650 тисяч”, – розповів Данілов.
(На відео – з 6:50)
- Станом на ранок 5 березня у всьому світі кількість підтверджених випадків зараження коронавірусною інфекцією зросла до 95 тисяч осіб. З них близько 3,3 тисяч – померли внаслідок зараження.
- 3 березня в Україні було підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Випадок зафіксовано в Чернівецькій області у людини, яка подорожувала по містах Італії до 26 лютого.