Ввечері 13 грудня секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що в Україні вже налагодили промислове виробництво снарядів 152 мм та 155 мм калібрів.

Про це він зазначив в етері телемарафону.

Він зауважив, що мовиться про тисячі одиниць, а це вже промисловий масштаб.

“Можу сказати, що налагоджено виробництво снарядів калібрів 152 мм та 155 мм на наших підприємствах”, – повідомив секретар РНБО.

Окрім цього, за його словами, Україна також налагодила виробництво мін та інших виробів, пов’язаних із військовим комплексом.

Зауважимо, що снаряди 152 мм калібру використовуються артилерією радянського зразка, тоді як 155 мм калібр використовується артилерією НАТО.

Раніше Олександр Турчинов, секретар РНБО у 2014-2019 роках, прокоментував заяву “Укроборонпрому” щодо запуску виробництва артилерійських снарядів. Він зауважив, що їх виробництво розпочалося ще у 2018 році, але в другій половині 2019-го року було згорнуто.

У вересні стало відомо, що державний концерн “Укроборонпром” спільно з країною-членкинею НАТО будує боєприпасний завод. Відповідну угоду сторони підписали напередодні.

У жовтні міністр оборони України Олексій Резніков і секретар РНБО України Олексій Данілов презентували перші результати впровадження логістичної програми LOGFAS послам та аташе з питань оборони країн-донорів, що допомагають Україні у відсічі російській агресії. В межах цих зусиль Україна запровадила систему обліку і контролю логістики LOGFAS.

За інформацією ЗМІ, атаки на дві російські авіабази, які розташовані за сотні км від України, були завдані модифікованими радянськими безпілотниками Ту-141.