Про це він зазначив в етері телемарафону.
Він зауважив, що мовиться про тисячі одиниць, а це вже промисловий масштаб.
“Можу сказати, що налагоджено виробництво снарядів калібрів 152 мм та 155 мм на наших підприємствах”, – повідомив секретар РНБО.
Окрім цього, за його словами, Україна також налагодила виробництво мін та інших виробів, пов’язаних із військовим комплексом.
Зауважимо, що снаряди 152 мм калібру використовуються артилерією радянського зразка, тоді як 155 мм калібр використовується артилерією НАТО.
Раніше Олександр Турчинов, секретар РНБО у 2014-2019 роках, прокоментував заяву “Укроборонпрому” щодо запуску виробництва артилерійських снарядів. Він зауважив, що їх виробництво розпочалося ще у 2018 році, але в другій половині 2019-го року було згорнуто.
У вересні стало відомо, що державний концерн “Укроборонпром” спільно з країною-членкинею НАТО будує боєприпасний завод. Відповідну угоду сторони підписали напередодні.
У жовтні міністр оборони України Олексій Резніков і секретар РНБО України Олексій Данілов презентували перші результати впровадження логістичної програми LOGFAS послам та аташе з питань оборони країн-донорів, що допомагають Україні у відсічі російській агресії. В межах цих зусиль Україна запровадила систему обліку і контролю логістики LOGFAS.
За інформацією ЗМІ, атаки на дві російські авіабази, які розташовані за сотні км від України, були завдані модифікованими радянськими безпілотниками Ту-141.
- За словами трьох помічників у Конгресі та двох українських посадовців, знайомих із ситуацією, Україна просить Сполучені Штати надіслати артилерійські міни та засоби протиповітряної оборони малої дальності, які можуть перехоплювати безпілотники іранського виробництва, оскільки постачання боєприпасів із Заходу продовжують скорочуватися.
- У серпні Державний концерн “Укроборонпром” створив Міжнародний інженерний центр (МІЦь), який займатиметься ремонтом військового озброєння та техніки закордонного виробництва.
- Протягом багатьох місяців російський президент Володимир Путін очікував та спостерігав, сподіваючись на розрив чудового вашингтонського консенсусу, створеного президентом Джо Байденом щодо необхідності зробити все можливе для захисту демократії в Україні.
- За інформацією ЗМІ, останніми місяцями українська влада просить США про надання ЗСУ касетних снарядів – зброї, яка заборонена для застосування у понад 100 країнах, але яку продовжує використовувати Росія. В адміністрації президента США Джо Байдена розглядають запит України.