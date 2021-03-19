Рада національної безпеки та оборони доручила органам влади проаналізувати укази експрезидента Віктора Януковича, які досі є чинними.

Про це за підсумками засідання проінформував секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляють #Букви.

“У нас на сьогодні є укази і розпорядження Віктора Федоровича Януковича, у минулому президента, який засуджений за 111 статтею за державну зраду. Було надано доручення органам державної влади проаналізувати їх на предмет загроз нацбезпеці України”, — сказав він.

Раніше сьогодні Рада нацбезпеки і оборони ухвалила рішення про застосування персональних санкцій проти міліціянтів, що зрадили присязі та працюють у РФ, та кількох десятків колишніх топчиновників України. До санкційного списку потрапив і президент-втікач.

Державна зрада Януковича

В січні 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно оголосив вирок експрезиденту України Віктору Януковичу за звинуваченням у державній зраді і посяганні на територіальну цілісність України. Його засудили до 13 років в’язниці.

Згідно з вироком, суд визнав доведеною провину Януковича за ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу. За першим пунктом звинувачення в державній зраді у формі “надання іноземній державі, а саме Росії, допомоги в підривній діяльності проти України” Янукович був засуджений до 13 років позбавлення волі, за другим – до 12 років. За сукупністю загальний термін покарання склав 13 років.

При цьому обвинувачення за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки) суд визнав недоведеним.

Згодом адвокати Януковича з об’єднання “AVER LEX” подали апеляцію на обвинувальний вирок Оболонського районного суду. В цілому було подано не менше 5 апеляцій.