Раніше "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" вилучили з телемарафону, після чого телеканали неодноразово зверталися до РНБО та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення із закликом долучити їх до спільного телемарафону. Однак наразі їм знову надійшла пропозиція приєднатися до етеру.

Про це йдеться у відповідній заяві.

4 квітня згадані телеканали без попередження та будь-яких законних підстав відімкнули від цифрового ефірного мовлення. Хоча раніше телеканали отримали підтвердження щодо виділення їм часових проміжків з 23 березня.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов зробив в етері спільного телемарафону заяву про те, що нібито канали “вирішили робити власне шоу і можуть повертатися на марафон”.

19 березня “Вільні медіа” звернулися до Нацради, РНБО та Міністерства культури та інформаційної політики із проханням надати “5 каналу” та “Прямому” частину етерного часу в національному марафоні та ввести їх до редакційної групи.

“З перших днів російського вторгнення телеканали за власною ініціативою і доброю волею відмовилися від традиційної сітки мовлення, перепрофілювали етер, зокрема, транслювали й спільний марафон. Телеканали “Еспресо”, “Прямий” та “5 канал” завжди відстоювали державницькі, проукраїнські та проєвропейські позиції”, — зазначається у повідомленні.

Варто зазначити, що заяву секретаря РНБО телеканали розцінили як спробу виправдати “потребами воєнного часу” незаконні дії посадовців, які суперечать європейським прагненням України, принципам свободи слова і планам отримати найближчим часом статус країни-кандидата в члени ЄС.

“Навіть воєнний стан не виправдовує фактичної політичної цензури, яку намагаються впровадити зараз, відключивши три телеканали”, — наголошується у заяві.

Наразі телеканали готові прийняти пропозицію секретаря РНБО та очікують від влади часових слотів для участі у марафоні.