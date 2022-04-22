Про це йдеться у відповідній заяві.
4 квітня згадані телеканали без попередження та будь-яких законних підстав відімкнули від цифрового ефірного мовлення. Хоча раніше телеканали отримали підтвердження щодо виділення їм часових проміжків з 23 березня.
Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов зробив в етері спільного телемарафону заяву про те, що нібито канали “вирішили робити власне шоу і можуть повертатися на марафон”.
19 березня “Вільні медіа” звернулися до Нацради, РНБО та Міністерства культури та інформаційної політики із проханням надати “5 каналу” та “Прямому” частину етерного часу в національному марафоні та ввести їх до редакційної групи.
“З перших днів російського вторгнення телеканали за власною ініціативою і доброю волею відмовилися від традиційної сітки мовлення, перепрофілювали етер, зокрема, транслювали й спільний марафон. Телеканали “Еспресо”, “Прямий” та “5 канал” завжди відстоювали державницькі, проукраїнські та проєвропейські позиції”, — зазначається у повідомленні.
Варто зазначити, що заяву секретаря РНБО телеканали розцінили як спробу виправдати “потребами воєнного часу” незаконні дії посадовців, які суперечать європейським прагненням України, принципам свободи слова і планам отримати найближчим часом статус країни-кандидата в члени ЄС.
“Навіть воєнний стан не виправдовує фактичної політичної цензури, яку намагаються впровадити зараз, відключивши три телеканали”, — наголошується у заяві.
Наразі телеканали готові прийняти пропозицію секретаря РНБО та очікують від влади часових слотів для участі у марафоні.
- Нагадаємо, що раніше на сайті Кабінету Міністрів України зареєстрували петицію з закликом повернути в етер цифрового мовлення три опозиційні телеканали – “5 канал”, “Еспресо” та “Прямий”.
- Водночас, низка українських правозахисних організацій, громадських організацій, історики, колишні політв’язні та інші зробили спільну заяву щодо відключення з етеру трьох опозиційних телеканалів – “5 каналу”, “Прямого” та “Еспресо”.
- Також колективи трьох опозиційних телеканалів – “Прямого”, “Еспресо” та “5 каналу” – звернулись до президента України Володимира Зеленського з проханням зреагувати на дії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (РТТ), який незаконно обмежив їх мовлення.
- Окрім цього народний депутат Микола Княжицький повідомив, що йому спільно з колегами по партії “Європейська солідарність” Олегом Синюткою та Софією Фединою, вдалося знайти керівництво концерну РРТ, яке вимкнуло з етеру мовлення телеканалів “Еспресо”, “Прямий” та “5 канал”.
- Раніше народний депутат України від фракції “Європейська Солідарність” Микола Княжицький звернувся до секретаря РНБО Олексія Данілова щодо відімкнення “Еспресо”, Прямого та 5 каналу з закликом відновити їхнє мовлення.