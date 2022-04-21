Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ЗСУ готові вдарити по Кримському мосту за першої можливості. Кремль назвав це "анонсуванням теракту".

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Як відомо, РФ використовує Кримський міст для підкріплення своєї окупаційної армії, тому тема підриву об’єкта часто стає предметом дискусій. За словами Данілова, в ЗСУ усвідомлюють важливість цієї операції, проте наразі немає можливості її здійснити.

“Дивіться, якби у нас була можливість це зробити (вдарити по Кримському мосту – ред.), ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов’язково зробимо”, – зазначив Данілов.

Своєю чергою, речник Кремля Пєсков відповів, що “навколо моста, всіх стратегічних об’єктів забезпечуються всі необхідні заходи безпеки та обережності”.

“Подібні заяви є нічим іншим, як анонсуванням терористичного акта. Це неприйнятно. Тут багато ознак діянь, які підлягають правовій перевірці і подальшому покаранню”, – заявив Пєсков.

Також відреагував і колишній президент держави-агресора Дмитро Мєдвєдев, котрий вдався до погроз у відповідь. Він “висловив сподівання”, що Данілов “розуміє, що буде наступною ціллю”.