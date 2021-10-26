Секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що судова влада в Україні є небезпечною. У Верховному суді відповіли на це відомим мемом.

Про це повідомляють #Букви.

Так, в інтерв’ю виданню “РБК-Україна” Данілов назвав судову владу України “корпорацією” й заявив, що вона несе не меншу загрозу, ніж олігархи.

“Судова корпорація зі своїми правилами й взаємовідносинами не менш небезпечна для нашої країни, ніж олігархи. Вони будь-яке питання можуть відкласти, перенести, підняти, прискорити, уповільнити. І вони до цього ставляться філософськи, вони так бачать”, – заявив Данілов.

Крім того, секретар РНБО зазначив, що в Україні відсутній аналіз прийняття судових рішень.

Верховний суд відреагував на критику Данілова відомим мемом й наголосив, що незмінно захищає верховенство права, демократію та права людини.

“Верховний Суд учергове нагадує, що будь-який орган державної влади або посадова особа, які публічно та безпідставно критикують судову владу, свідомо підривають основи державності, порушують принцип розподілу державної влади та нівелюють щоденні зусилля тисяч суддів у відновленні порушених прав і свобод людини та громадянина”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Олексій Данілов під час того ж інтерв’ю виступив за жорстку президентську республіку в Україні.