Секретар Ради нацбезпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов запевнив, що до повномасштабного протистояння з Росією українська влада готувалась з грудня 2019 року.

Про це він розповів в інтерв’ю польському виданню Wyborcza.

В інтерв’ю Данілов заявив, що повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року не стало несподіванкою для України.

“Ми знали, що рано чи пізно це станеться. Ми просто не очікували, що росіяни атакуватимуть одночасно з усіх сторін. Атака Білорусі була для нас великим випробуванням, хоча ми теж готувалися до такого сценарію”, – запевнив секретар РНБО.

Він додав, що Україна “фактично готувалась до війни з грудня 2019 року”, а всі твердження, що влада не займалась підготовкою – абсолютно не відповідають дійсності.

“Якби ми не готувалися до війни, сьогодні російські танки були б у Варшаві, Празі, Таллінні та Вільнюсі”, – наголосив Данілов.

За його словами, завдяки тому, що Україна стримує наступ росіян, Європа сьогодні “живе трохи іншим життям”.

Данілов також наголосив, що вважає правильним те, що українців не попередили про наміри Росії.

“Ви повинні судити, дивлячись на результати, а ви можете побачити їх лише через деякий час. Сьогодні, після пів року війни, ми бачимо, що обрано правильний сценарій. Ми не допустили внутрішньої дестабілізації, на яку розраховував Путін. Важко уявити наслідки, якби ми сказали суспільству: “завтра вас уб’ють”. Так ми втратили б державу. І тоді плани Путіна реалізувалися б. Але ми готували суспільство. Ви бачили підйом патріотичних настроїв у середині лютого”, – додав він.