На території України діють три групи впливу, які представляють інтереси Російської Федерації. Між ними постійно йде боротьба за першість.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв’ю виданню РБК-Україна.

“На російському напрямку зараз відбувається колосальна боротьба за вплив на Україну серед тих людей, які знаходяться на території нашої країни. Між цими групами йде зіткнення. Медведчук був однією з цих груп, він був, скажімо так, у фаворі з урахуванням того, що він кум Путіна. Зараз між цими групами йде з’ясування взаємин, хто буде тут старшим і представлятиме інтереси Російської Федерації. Багато таких груп? Я знаю як мінімум три групи, які з’ясовують, хто представлятиме тут інтереси Путіна. Група, яка розпалася, – це була група Медведчука, четверта”, – сказав Данілов.

Секретар РНБО уникнув оцінки ймовірності того, чи може Віктор Медведчук виграти судові процеси проти України в Європейському суді з прав людини.

“Те, що стосується європейських структур і всіх цих питань, не коментуватимемо. Подивімось, як це відбуватиметься, коли і які аргументи будуть у того чи іншого боку, тоді будемо вести дискусії на цю тему. Чи вони цим питанням займатимуться? Ну, швидше за все будуть, тому що достатньо грошей наймати дорогих адвокатів для того, щоб вони супроводжували, займалися і рухали”, – зазначив він.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що віддав би Росії Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді та сприянні терористичній діяльності.

Віктор Медведчук відповів Володимиру Зеленському, що має лише українське громадянство та він не зацікавлений в обміні, а планує надалі перебувати в Україні.