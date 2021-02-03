Данілов заявив, що дані про бізнес Козака в ОРДЛО є припущенням

Covid-19 Україна

оновлено 03.02.2021 о 19:02

Всього:

1227164 (+3285)

Хворіють:

158602 (+3285)

Вилікувались:

1045473 (+10101)

Померло:

23089 (+165)

20:13 В МОЗ відповіли, чи будуть першочергово вакцинувати керівництво держави
19:56 У Китаї дітям заборонили приносити в школу мобільні телефони
19:38 У Харкові викрили конвертцентр з обігом 5 млрд гривень
19:23 Zoom додає нову функцію, щоб не втратити популярність після пандемії
19:21 Росія і США продовжили ядерний договір на 5 років
19:17 Учасники хору недільної служби Каньє Веста подали на нього до суду
18:44 До 425 тис. штрафу або в’язниця: Рада хоче посилити відповідальність за незаконне виселення із житла
18:39 Резніков розповів, що буде з росіянами, які проживають у Криму, після деокупації
18:35 COVID-19: Швеція вводить нові обмеження на поїздки для іноземців
18:34 Піт Буттіджіч став першим відкритим геєм на посаді міністра США
18:12 Порошенко похвалив СБУ за успішну спецоперацію щодо Козака та його каналів, – відео
17:55 Церемонія вручення «Золотого глобуса» вперше пройде у Лос-Анджелесі і Нью-Йорку
17:51 Рада істотно підвищила штрафи за порушення правил пожежної безпеки: деталі
17:42 В Україні може з’явитися селище Нью-Йорк: комітет Ради підтримав перейменування
17:17 Поставки PS5 сягнули позначки в 4,5 млн консолей на кінець 2020 року
17:15 В Україні створюють Національну вебплатформу ЦНАП
16:38 Рада зобов’язала Кабмін прискоритися із впровадженням е-реєстру лікарняних
16:34 Кабмін вирішив відмовитися від частини повноважень: кому їх передадуть
16:03 Президентський рейтинг Зеленського впав на початку 2021 року — КМІС
15:53 Акції Kia Motors подорожчали на 14,5% після новин про мільярдні інвестицій від Apple
15:50 Уряд на час карантину підвищив зарплати шкільним медикам
15:26 Рекордні опади: у США вирує потужний сніговий шторм
15:08 Кабмін ліквідував понад 30 допоміжних органів: список
14:57 Шон Генніті – обличчя кризи ідентичності на Fox News – The Washington Post
14:43 Євросоюз отримає половину вакцин проти COVID-19 тільки у липні
14:38 Ми ставимо питання про притягнення до відповідальності Дубінського та Деркача, – адвокати Порошенка
Ексклюзив
14:15 «Слуги» влаштували суперечку в чаті через тендер на дослідження поведінки геїв: фото

Данілов заявив, що дані про бізнес Козака в ОРДЛО є припущенням

Інформація про можливий бізнес нардепа Тараса Козака на окупованому Донбасі, гроші від якого нібито йшли на фінансування закритих напередодні телеканалів "112 Україна", NewsOnе і ZIK, є припущенням. Рада національної безпеки і оборони діє на підставі даних спецслужб.

Середа, 3 лютого 2021, 20:17

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу, який транслював телеканал “Прямий”.

“Якщо люди бачили документи, про які йде мова, то треба розуміти, що вони мали відповідний допуск до цих документів. Зараз припущення … вугілля чи щось ще інше – це все припущення і може не зовсім відповідати дійсності. Ще раз наголошую. Ми користуємося інформацією відповідних спецслужб”, – зазначив він.

Санкції проти каналів NewsOne, ZIK та “112 Україна“

Указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року.

Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційної платформи — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOneZIK та “112 Україна“.

  • Голова Національної спілки журналістів (НСЖУ) Сергій Томіленко став на захист телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, вимкнених через санкції з боку РНБО.
  • Президент Володимир Зеленський, коментуючи блокування телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком, заявив, що Україна підтримує свободу слова, а не пропаганду.
  • Міністерство культури та інформаційної політики направить до компанії YouTube рішення Ради нацбезпеки та оборони України щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та “112 Україна” з проханням припинити їхнє функціонування на відеохостингу.
  • Посольство Сполучених Штатів Америки у Києві заявило про підтримку запроваджених санкцій проти телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, які пов’язують із нардепом Віктором Медведчуком.
Теги: Олексій Данілов, санкції, Тарас Козак, телеканали

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook