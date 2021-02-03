Данілов заявив, що дані про бізнес Козака в ОРДЛО є припущенням

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу, який транслював телеканал “Прямий”.
“Якщо люди бачили документи, про які йде мова, то треба розуміти, що вони мали відповідний допуск до цих документів. Зараз припущення … вугілля чи щось ще інше – це все припущення і може не зовсім відповідати дійсності. Ще раз наголошую. Ми користуємося інформацією відповідних спецслужб”, – зазначив він.
Санкції проти каналів NewsOne, ZIK та “112 Україна“
Указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року.
Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційної платформи — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна“.
- Голова Національної спілки журналістів (НСЖУ) Сергій Томіленко став на захист телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, вимкнених через санкції з боку РНБО.
- Президент Володимир Зеленський, коментуючи блокування телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком, заявив, що Україна підтримує свободу слова, а не пропаганду.
- Міністерство культури та інформаційної політики направить до компанії YouTube рішення Ради нацбезпеки та оборони України щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та “112 Україна” з проханням припинити їхнє функціонування на відеохостингу.
- Посольство Сполучених Штатів Америки у Києві заявило про підтримку запроваджених санкцій проти телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, які пов’язують із нардепом Віктором Медведчуком.