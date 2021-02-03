Данілов заявив, що дані про бізнес Козака в ОРДЛО є припущенням

Інформація про можливий бізнес нардепа Тараса Козака на окупованому Донбасі, гроші від якого нібито йшли на фінансування закритих напередодні телеканалів "112 Україна", NewsOnе і ZIK, є припущенням. Рада національної безпеки і оборони діє на підставі даних спецслужб.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу, який транслював телеканал “Прямий”.

“Якщо люди бачили документи, про які йде мова, то треба розуміти, що вони мали відповідний допуск до цих документів. Зараз припущення … вугілля чи щось ще інше – це все припущення і може не зовсім відповідати дійсності. Ще раз наголошую. Ми користуємося інформацією відповідних спецслужб”, – зазначив він.

Санкції проти каналів NewsOne, ZIK та “112 Україна“

Указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року.