На вулиці Джона Маккейна у Києві запрацювала сучасна система освітлення. Цей проєкт — данина пам’яті американському сенатору, якого називають був одним із найбільших лобістів інтересів України у світі.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

У середу, 3 листопада, на вулиці Джона Маккейна на Печерську відбулася презентація інфраструктурного проєкту, реалізованого американо-українською компанію ITW Systems та словацької SEAK Energetics. Робота над ним тривала на роки.

В презентації взяли участь Енді Гундер, президент Американської торговельної палати в Україні та Меган Болдін, радниця з економічних питань Посольства США в Україні.

Історія проєкту

У 2021 році комунальне підприємство “Київміськсвітло” замовило капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на вулиці Джона Маккейна. Це перший капітальний ремонт за 18 років.

Понад 3,5 тисячі метрів кабелю живлення було оновлено. Старі та неекологічні ртутні та натрієві світильники замінили нові світлодіодні виробництва ITW Systems.

Нова система не тільки економічна, але й має довший термін експлуатації та легша в обслуговуванні.

Вмикається і вимикається освітлення за графіком, який регулюється залежно від того, коли сходить чи заходить сонце. Така система має назву “Розумне місто” і впроваджується в Києві впродовж останніх трьох років. За підрахунками, це дозволяє зменшувати споживання електроенергії на 40-60%.

Керувати новою системою освітлення дозволяє система управлення від SEAK Energetics. Диспетчер може контролювати кожен світильник через пульт або спеціальний застосунок. Система дозволяє контролювати яскравість і оперативно реагувати на аварійні ситуації.

Значення проєкту

На переконання Болдін, цей проєкт не варто сприймати лише як інфраструктурний.

“Джон Маккейн любив Україну. Я думаю, що він би пишався, що став символом кооперації міста та бізнесу в ім’я майбутнього України. Я хотіла б подякувати компаніям ITW Systems та SEAK Energetics, Американській торговельно-промисловій палаті та всім учасникам цього проєкту”, — сказала вона.

З нею погодився й Енді Гундер: проєкт має водночас практичне та символічне значення.

Президент Американської торговельної палати в Україні наголосив, що це — данина пам’яті американському сенатору Джону Маккейну, відомому лобісту інтересів України у світі.

Крім цього, Гундер акцентував, що цей проєкт — вдалий приклад закордонних інвестицій, що працюють на розвиток України.

“Джона Макейна ніс світло через все своє життя. Символічно, що ця система освітлення запрацювала на вулиці його імені у Києві й символічно, що це світло подарувала співпраця українського та американського бізнесу”, — зауважив Гундер.

Він також підтримав тих, хто інвестує в Україну.

“Американська торговельно-промислова палата підтримує компанії, які інвестують в Україну і які свого часу повірили, що в Україну можна інвестувати. Ми заохочуємо і буде надалі їх підтримувати”, — додав Гундер.

Джон Маккейн і Україна

Джон Маккейн, американський сенатор-республіканець і виходець з родини військових морського флоту США, і сам служив в американський армії. Зокрема, у В’єтнамі.

У 1967 році його літак був збитий, а сам Маккейн потрапив до полону, де провів 5,5 років — аж до 1973 року, коли війну було завершено.

Він розпочав свою політичну кар’єру у 1980-х. Спершу був членом Палати представників, згодом — Сенату США, куди його неодноразово переобирали. Були й декілька спроб балотуватися в президенти від Республіканської партії (у 2000 та 2007 роках).

Маккейн завжди тепло ставився до України та критикував американських президентів за те, що вони недостатньо роблять для нашої країни.

Після силового розгону Євромайдану Маккейн приїжджав до Києва. Він виходив на сцену та у виступі перед мітингувальниками висловив солідарність з ними від імені американського народу. Новорічну ніч 2017 року Маккейн провів у Маріуполі.

Він був послідовним прихильником економічних санкцій у зв’язку з силовими розгонами протестів.

Як людина, що на власні очі бачила, що таке війна, рішуче засуджував вище керівництво Росії за агресію проти України.

“Ми маємо справу з головорізом, ім’я якого Володимир Путін”, — казав він.

Маккейн виступав за надання військової допомоги України з боку США, наголошуючи, що її відсутність “заохочує Путіна” до ескалації. Підтримував і передачу летальної зброї.

Сенатор вважав неприпустимою дискусію щодо федералізації України допоки Росія не поверне Крим і не забере свої війська з Донбасу.

Впродовж кількох років сенатор страждав від злоякісної пухлини головного мозку — гліобластоми. Тривале лікування не дало результату. 25 серпня 2018 року сенатор помер.

За ініціативою п’ятого президента Петра Порошенка за послідовну підтримку України, у квітні 2019 року на честь Маккейна була названа вулиця в Києві, що пролягає від Либідської площі до бульвару Лесі Українки.

Крім цього, у 2016 році за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету Української держави, популяризацію її історичної спадщини і сучасних надбань та з нагоди 25-ї річниці незалежності України Маккейну було вручено Орден Свободи.