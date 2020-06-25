Про це повідомляє російський портал “Код Дурова”.
Журналісти порталу виявили на одному з форумів в Дарнеті базу даних, що містить інформацію про мільйони користувачів месенджера Telegram.
У файлі вагою близько 900 МБ містяться номери телефонів користувачів, на які зареєстровані акаунти, а також їхні нікнейми.
У прес-службі Telegram журналістам підтвердили факт існування такої бази даних, вказавши, що така інформація збирається через вбудовану функцію імпорту контактів під час реєстрації.
“На жаль, жоден сервіс, що дозволяє користувачам спілкуватися з контактами зі своєї телефонної книги, не може повністю виключити подібний перебір”, — заявили в прес-службі.
Також представники Telegram повідомили, що майже 70% акаунтів в базі належать користувачам з Ірану, 30% — росіянам. Велика частина інформації, за даними представників месенджера, зараз є неактуальною.
Це пов’язано з тим, що дані збиралися переважно в першій половині 2019 року, до того, як Telegram відреагував на звернення протестувальників в Гонконзі і дозволив користувачам приховувати свій номер телефону.
“Аналіз даних цих баз показує, що додаткові заходи, вжиті нами в кінці літа 2019 у відповідь на повідомлення про перебір номерів користувачів Гонконгу, виявилися ефективними. Більше 84% даних зібрані до середини 2019-ого року. Велика частина акаунтів цієї бази — не менше 60% — містить вже неактуальні дані. Це може говорити про те, що в минулому році нам вдалося значно знизити масштаб і швидкість такого роду зловживань”, — додали в прес-службі.
- Нагадаємо, в травні особиста інформація мільйонів українців опинилася у відкритому доступі. Спочатку в цьому звинуватили додаток “Дія”, проте згодом силовики заявили: до витоку баз даних можуть бути причетні посадові особи Міністерства внутрішніх справ і Державної міграційної служби. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Неперсональні дані: хто злив інформацію про мільйони українці”.