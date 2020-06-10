Про це повідомив посол України у Франції Олег Шамшур в Twitter.

“Маю для вас хороші новини. Щойно мені зателефонував генеральний секретар Danone Франція Матіас Вішера. Компанія припиняє рекламну кампанію за участю Пореченкова. Швидка і адекватна реакція”, – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що раніше посольство України у Франції обурилося рекламою компанії Danone з Пореченковим, який у 2014 році разом з бойовиками стріляв по українських військових у донецькому аеропорту.

“Великий бізнес має бути відповідальним. Комерційна доцільність не привід забувати про моральність. Danone Russia запрошує посіпаку кремлівських терористів Пореченкова, який у 2014 хизувався тим, як стріляв по українцях на Донбасі та підтримав анексію Криму, рекламувати свій йогурт. Смакує?”, – заявили в посольстві.

Нагадаємо, що у мережі сплив відеоролик реклами продукції французької компанії Danone, в якій знявся російський актор Михайло Пореченков. Сам актор відомий своїм вихвалянням того, як стріляв з кулемета по українських воїнах на Донбасі. А в рекламах Danone для російського телебачення Пореченков знімається з 2016 року. Ось нещодавно в ЗМІ нагадали про один з таких роликів.