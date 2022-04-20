Французька компанія Danone припинить частину імпорту до РФ. Французька фірма не буде продавати у Росії мінеральну воду Evian та продукцію рослинного походження Alpro.

Про це компанія повідомила у фінансовому звіті за 1 квартал 2022 року.

Фірма, яка спеціалізується на виробництві харчових продуктів, вирішила адаптувати свій бізнес на території РФ. Зокрема переорієнтувати продажі на основні молочні продукти, дитяче та медичне харчування. Повністю припинить імпортувати Evian і Alpro.

Також Danone планує припинити всі нові інвестиції. Зокрема йдеться про розвиток бренду, поширення реклами тощо.

Компанія стверджує, що не отримує з Росії готівки, дивідендів чи прибутку. За їхніми даними, Danone передає зароблене на російському ринку організаціям гуманітарної допомоги.

Раніше французька продовольча група Danone розглядала можливість виходу з ринку РФ після того, як світ побачив звірства російських військових, вчинені в місті Буча. Проте тоді у Росії заявили, що фірма продовжує роботу.

Зазначимо, що Danone є одним з найбільших виробників молочних продуктів та харчів. Серед популярних брендів – Danone, “Простоквашино”, “Активіа”, Actimel, Bio Баланс, “Растішка”, “Тьома”, Danissimo та інші.